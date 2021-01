Τα 18 πράγματα που περιμένουμε με αγωνία το 2021 (αν όλα πάνε καλά)

Dilok Klaisataporn via Getty Images

Dilok Klaisataporn via Getty Images

Ναι, μπορεί το 2020 να έμοιαζε με μια καταθλιπτική φάρσα αλλά πέρασε. Κάτι καλό πρέπει να συμβεί το 2021, σωστά;

Πολλά πράγματα που ακυρώθηκαν το περασμένο έτος αναμένονται φέτος με μεγάλη ανυπομονησία. Αν όλα πάνε καλά...

Μεταξύ αυτών που αναμένουμε με αγωνία είναι και κάποιες δραστηριότητες που μέχρι πρότινος τις θεωρούσαμε δεδομένες.

Ας απαριθμήσουμε μερικά γεγονότα, στα οποία προσβλέπουμε με αισιοδοξία:

1. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο

Επρόκειτο να διεξαχθούν πέρυσι αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2021.

2. Η Eurovision

Ναι, το «πανηγυράκι» που πολλοί περιφρονούν έλειψε πολύ. Και επιστρέφει τον Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

3. Το Perseverance στον Αρη

Η αποστολή της NASA με το ρομποτικό όχημα Perseverance αναμένεται να προσγειωθεί στον «κόκκινο» πλανήτη τον προσεχή Φεβρουάριο.

4. Ταξίδια και μεγάλες συγκεντρώσεις

Από τα πράγματα που στερηθήκαμε πολύ μέσα στο 2020, ελπίζουμε να επιστρέψουν σταδιακά στις ζωές μας, τώρα που οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει.

5. Η «ανοσία της αγέλης»

Ενας όρος που ακούστηκε πολύ το 2020 και ίσως φέτος γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

6. Το Euro

Η γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν έγινε το 2020 όπως ήταν προγραμματισμένο, ώστε να συνδυαστεί με την 60η επέτειο της διοργάνωσης. Αλλά φέτος οι εθνικές ομάδες της Ευρώπης θα αγωνιστούν κανονικά στα γήπεδα 12 χωρών της Γηραιάς Ηπείρου - από την Ρουμανία και την Ισπανία μέχρι τη Ρωσία και πολλές άλλες.

7. Νέες πολιτικές και δράσεις για το κλίμα

Το 2020 υποτίθεται ότι θα ήταν η χρονιά που ο πλανήτης θα έβαζε σε εφαρμογή τα σχέδιά του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη έχει δεσμευθεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να διαθέσει δισεκατομμύρια σε εναλλακτικές «πράσινες» πολιτικές. Σε ανάλογες δεσμεύσεις έχουν προχωρήσει η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και ο Καναδάς. Για να δούμε...

8. Η ορκωμοσία του Μπάιντεν

Ή για την ακρίβεια η οριστική αποχώρηση του Τραμπ. Ερχεται. Πολύ σύντομα. Στις 20 Ιανουαρίου.

9. Νέες τηλεοπτικές σειρές

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των «Friends» θα γίνει τον Μάρτιο. Μια ανανεωμένη έκδοση του «Fresh Prince of Bel-Air» έρχεται επίσης ενώ το Netflix και η Disney + ετοιμάζουν έναν... σκασμό από νέες σειρές.

10. Νέες ταινίες

Μεταξύ αυτών το «Dune», η «Cinderella», το «Coming to America», το «James Bond: No Time to Die» και πολλές άλλες...

11. Ο Τομ Κρουζ στο διάστημα

Οχι, δεν πρόκειται για μια ακόμη φανταστική ταινία από τα προσεχώς. Ο σταρ του Χόλιγουντ, με τη βοήθεια της NASA και της SpaceX, θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για τις ανάγκες των γυρισμάτων της πρώτης αφηγηματικής ταινίας που γυρίζεται στο διάστημα!

12. Η μεγαλύτερη επέλαση... τζιτζικιών

Δισεκατομμύρια τζιτζίκια θα κατακλύσουν τμήματα των ΗΠΑ όταν το Brood X, το μεγαλύτερο και ευρύτερο γένος τζιτζικιών, θα βγει από το έδαφος την ερχόμενη άνοιξη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σχετικό γεγονός των τελευταίων 17 ετών.

13. Το 6G

Ακόμη δεν έφτασε καλά - καλά στη ζωή μας το 5G και οι Ιάπωνες με τους Κορεάτες τεστάρουν ήδη την επόμενη έκδοση... Πολύ μπροστά!

14. Τεχνητή νοημοσύνη. Παντού

Από την επιστήμη μέχρι την ιατρική και την καθημερινή ζωή.

15. Ντελίβερι με... drone

Στην Αμερική αναμένεται να δοθεί άδεια για να ξεκινήσουν οι «ιπτάμενες» παραδόσεις κατ’οίκον. Αντε, και στα δικά μας!

16. Συναυλίες

Επιτέλους θα θαυμάσουμε πάλι από κοντά τις αγαπημένες μας μπάντες και τους καλλιτέχνες που μας κρατούσαν νοερά συντροφιά στην πανδημία.

17. Νέα άλμπουμ

Evanescence, Foo Fighters, The Cure, Kendrick Lamar, Cardi B και Adele - μεταξύ άλλων - θα κυκλοφορήσουν νέους δίσκους. Τι άλλο θέλετε;

18. Αγκαλιες

Αυτό που στερηθήκαμε όσο τίποτα άλλο. Και θα είναι υπέροχο όταν θα αγκαλιάσουμε ξανά όσους αγαπάμε - και όχι μόνο.