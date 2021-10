Τα πέντε πιο βασικά συμπληρώματα διατροφής

Τα πιο βασικά συμπληρώματα διατροφής

Σήμερα, η βιταμίνη C είναι διαθέσιμη σε πληθώρα συμπληρωμάτων διατροφής, σε διαφορετικές μορφές και περιεκτικότητες. Τα αναβράζοντα δισκία εξασφαλίζουν άμεση απορρόφηση και δράση, οι ταμπλέτες σταδιακής αποδέσμευσης βοηθούν στην αύξηση της απορρόφησης της από τον οργανισμό, η εστεροποιημένη βιταμίνη C (Ester-C) εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος ταχύτερα σε σύγκριση με την απλή βιταμίνη C και μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό για διάστημα 24 ωρών, προσφέροντας συνεχή κάλυψη, ενώ η λιποσωμιακή βιταμίνη C παρουσιάζει αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα και απορροφησιμότητα.