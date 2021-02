Τέλος για τους Daft Punk μετά από 28 χρόνια

Την ασάφεια του βίντεο ξεκαθάρισε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του συγκροτήματος, Κάθριν Φρέιζιερ, η οποία επιβεβαίωσε στο Pitchfork ότι το θρυλικό ντουέτο χωρίζει, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Για τους φαν των Daft Punk, θα μείνουν αξέχαστες οι μεγάλες επιτυχίες τους, όπως το “One More Time,” “Around the World,” και “Harder, Better, Faster, Stronger,” όπως και οι εικονικές, ρομποτικές εμφανίσεις τους.

Κατά την διάρκεια της πολυετούς καριέρας τους τιμήθηκαν με πολλά βραβεία Γκράμι, μεταξύ των οποίων κι εκείνα που πήραν για το αλμπουμ του 2013, το περίφημο “Random Access Memories.” Το μεγάλο χιτ του, το “Get Lucky,” στο οποίο συμμετείχαν ο Φάρελ Γουΐλιαμς και ο Νάιλ Ρότζερς, κέρδισε δύο βραβεία Γκράμι, ενώ το άλμπουμ ανακηρύχθηκε Δίσκος της Χρονιάς και Καλύτερος Δίσκος Ηλεκτρονικής Χορευτικής Μουσικής.