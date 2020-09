Την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου ζητά η Αγκυρα με αντι-Navtex

Την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου ζητά η Τουρκία με anti-Navtex που εξέδωσε από τον σταθμό της Σμύρνης.

Σύμφωνα με την τουρκική αντι-Navtex, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη ναυτική οδηγία για τη Χίο, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης.

Η Αντι-Navtex:

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20

AEGEAN SEA

1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.