Θέατρο Πορεία: Δυναμικά με έξι παραγωγές τη νέα σεζόν

Το θέατρο Πορεία ανακοίνωσε το ρεπερτόριο της σεζόν 2021 - 2022 παρουσιάζοντας τις έξι παραγωγές της νέας θεατρικής περιόδου.

Το This is not Romeo & Juliet, το έργο του Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένο στο αριστούργημα του Σαίξπηρ, που έκανε διαδικτυακό πάταγο πέρυσι με πάνω από 10.000 εισιτήρια, επανέρχεται στις 6 Οκτωβρίου με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση επί σκηνής, σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου.

Τη σκυτάλη παίρνει η Μαρία Μαγκανάρη, με ένα από τα λιγότερα παιγμένα έργα του Τενεσί Ουίλιαμς, τη Νύχτα της Ιγκουάνα, και με ένα πολλά υποσχόμενο καστ εξαιρετικών ηθοποιών: Ιωάννης Παπαζήσης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Γιώργος Μπινιάρης, Σύρμω Κεκέ, Πέτρος Μάλαμας, Δήμητρα Βλαγκοπούλου και Βίκυ Κατσίκα. Πρεμιέρα στις 20 Οκτωβρίου και για έναν μόνο μήνα.

Στις 8 Δεκεμβρίου ξεκινάει η κεντρική παραγωγή του Πορεία για τη χειμερινή περίοδο.

Μετά τις δύο αποκλειστικά διαδικτυακές παραστάσεις live streaming στο Εθνικό Θέατρο και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε, ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή για το θέατρο του Θανάση Τριαρίδη, έρχεται ζωντανά πια στο θέατρο Πορεία, με ένα καστ 19 ηθοποιών και μουσικών.