YIANNIS KOURTOGLOU via Getty Images

Θεσμοθετημένο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ επιδιώκουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, όπως μετέδωσε χθες Κυριακή η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση.

Η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση μετέδωσε χθες ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εδώ και καιρό, διεξάγονται εντατικές επαφές μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωτοβουλία του ιδίου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με σκοπό να ”θεσμοθετηθεί και επισήμως εκ μέρους των ΗΠΑ”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η τριμερής περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός των ερχομένων μηνών τετραμερής συνάντηση ΗΠΑ-Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, υπό τον κ. Πομπέο, οπότε και θα έχει διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου τώρα φέρεται να συζητείται ”σε υψηλότατο επίπεδο”.

Όπως ανακοινώνεται από την κρατική ισραηλινή ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα πάντα με ασφαλείς πηγές που δεν κατονομάζονται, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να προσδώσει ιδεολογικό πλαίσιο στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, προσδίδοντάς της τον χαρακτήρα ”του δημοκρατικού άξονα της Ανατολικής Μεσογείου”, ως το αντίπαλο δέος του άξονα που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Προστίθεται επίσης ότι, οι ΗΠΑ έχουν ήδη ετοιμάσει ένα ευρύ ‘πακέτο’ συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και με τη στήριξη της Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων και μία ευρείας εμβέλειας στρατιωτική άσκηση στην περιοχή μας με τη συμμετοχή και καθοδήγηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση μετέδωσε χθες ότι η Ρωσία έχει εσχάτως ενοχληθεί έντονα από την αυξανόμενη αμερικανική επιρροή στην Κύπρο. Αντιστοίχως όμως, εκφράζονται ανησυχίες από πλευράς των ΗΠΑ, ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την στρατιωτική της επιρροή στη Συρία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έως τώρα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ. Το ισραηλινό κρατικό μέσο επικαλείται έκθεση της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης ISW (Institute of the Study of War), που αναφέρει ότι η Ρωσία κατά το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει πλέον μόνη της εξ ολοκλήρου την συριακή αεράμυνα, εγκαθιστώντας υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό εξοπλισμό και τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό αντιμετώπισης ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτές οι κινήσεις της Μόσχας εκτιμάται ότι πρόκειται να δυσκολέψουν - ή ακόμα και να καταστήσουν αδύνατες - τις στρατιωτικές παρεμβάσεις εντός της Συρίας εκ μέρους των ΗΠΑ, των ενόπλων δυνάμεων των υπολοίπων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, και του Ισραήλ - το οποίο, κατά την τελευταία τετραετία είχε καταφέρει να βρει την ”χρυσή τομή” με τη Ρωσία, καταφέρνοντας να αποκρούει απόπειρες της φιλοϊρανική οργάνωσης Χεζμπολάχ του Νοτίου Λιβάνου, να μεταφέρει ιρανικό οπλισμό από τις κεντρικές επαρχίες της Συρίας προς τον Νότιο Λίβανο, στη μεθόριο με το Βόρειο Ισραήλ.