Τίνα Τέρνερ: Αυτό είναι το χαμένο τραγούδι του κλασικού άλμπουμ Private Dancer

Το «Hot For You, Baby» δημιουργήθηκε στα Capitol Studios στο Χόλιγουντ και ενώ προοριζόταν να είναι το τραγούδι του άλμπουμ, τελικά τη θέση του πήραν επιτυχίες που καθόρισαν την εποχή, όπως το «What’s Love Got To Do With It» ή το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, «Better Be Good To Me».