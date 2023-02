Το αεροδρόμιο της Αθήνας έστειλε ένα ηχητικό και όχι φωνητικό μήνυμα για το μέλλον

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι εκπρόσωποι του ΔΑΑ «συνέθεσαν» μαζί τον «Ήχο του Μέλλοντος», με μια πυκνή θεματολογία, η οποία αντανακλά τη διττή έννοια του αγγλικού τίτλου «The Sounding of the Future» που παραπέμπει στους «ήχους», την εξερεύνηση, την ενορχήστρωση και τη «σύνθεση του μέλλοντος», αλλά και -κάνοντας ένα γλωσσικό παιχνίδι με τον όρο market sounding- τη διαρκή ιχνηλάτηση και διερεύνηση της αγοράς.

Στο φετινό συνέδριο υπήρξαν οι ενότητες: «Τι έρχεται; Οι τάσεις, οι κίνδυνοι, οι ευκαιρίες στο χώρο των αερομεταφορών», «Μια… αεροδρομιακή συζήτηση – The Airport Talk», «Ταξιδεύοντας στην εποχή του χάους – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αερομεταφορές», «Sounding the Future», «Πρόσβαση» στις βιώσιμες αερομεταφορές και στον αειφόρο τουρισμό», «“Sound” of the Future», «Προβλέποντας το Μέλλον; Τεχνητή Νοημοσύνη & Θεωρία Παιγνίων».