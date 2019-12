Νέο βίντεο κλιπ για το «All I Want for Christmas is You» μετά από 25 χρόνια

Το καινούργιο βίντεο κλιπ της Μαράια Κάρεϊ, για το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 20 Δεκεμβρίου.

Σε αντίθεση με το πρώτο που γυρίστηκε πριν από εικοσιπέντε χρόνια και έδινε την εντύπωση πως ήταν περισσότερο σκηνές μονταρισμένες από μία βιντεοκάμερα στύλ handycam της εποχής, που έδειχναν την τραγουδίστρια να παίζει στο χιόνι, αυτή την φορα μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, που θυμίζει σόου του Μπρόντγουεϊ.

Το κλιπ ξεκινάει να δείχνει την Κάρεϊ να στέκεται μέσα σε μία βιτρίνα ενός καταστήματος και στην συνέχεια εμφανίζεται σε ένα μαγικό Χριστουγεννιάτικο κόσμο, με τον Αγιο Βασίλη να κάνει πατινάζ, ξύλινα στρατιωτάκια να χορεύουν μαζί με ένα μπαλέτο από γλυκά μπαστούνια.

Το τραγούδι έχει ήδη δημιουργήσει το δικό του ντοκιμαντέρ από την Amazon, με συνεντεύξεις της ίδιας της Μαράια Κάρεϊ αλλά και των συνεργατών της, ενώ τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε στο Youtube, σκηνές από τα γυρίσματα του πρώτου βίντεο κλιπ.