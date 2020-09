To CSR Hellas συνεργάζεται για δεύτερη χρονιά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η πρωτοβουλία, την οποία συνδιοργανώνουν το CSR HELLAS , το Alba Graduate Business School , The American College of Greece και το Πανεπιστήμιο Κρήτης , με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των ΗΠΑ και όπως αντικατοπτρίζεται και στο όραμα του Προέδρου του για το 2025, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) αναπτύσσει σταδιακά έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας. Το Κολλέγιο δεσμεύεται να εξετάζει συστηματικά τα θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη στα ακαδημαϊκά προγράμματα και την έρευνα και να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή του απόδοση, ενισχύοντας τον κοινωνικό του αντίκτυπο και αυξάνοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του. Για όλες τις σχετικές δραστηριότητές του, το Κολλέγιο έχει διακριθεί με το STARS Gold Rating, ξεχωρίζοντας για τις βέλτιστες πρακτικές του σε πέντε κατηγορίες: Academics, Operations, Community Engagement & Social Responsibility, Planning and Administration και Innovation & Leadership. Το Κολλέγιο είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση από την US AASHE – έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα που πιστοποιεί εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της συμμετοχής του στο UN Global Compact, στο UN Academic Impact και στο UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), το Κολλέγιο έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει πάντα τους στόχους UN SDGs – κυρίως τον Στόχο No 4: Quality Education. Στο πλαίσιο αυτό, το ACG Center of Excellence for Sustainability (CES), το οποίο ιδρύθηκε το 2011, είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία που λειτουργεί υπό τo ACG Office of Public Affairs, συνδυάζοντας εκπαίδευση, έρευνα και επιχειρήσεις για την προώθηση της αειφορίας στο Κολλέγιο.