Το δίκαιον του ισχυρότερου

Όταν γίνεται ο πόλεμος αυτός, η Αμερική βρίσκεται σε κρίση προεδρική. Ο Νίξον κατηγορείται ως υπεύθυνος για την διάρρηξη που έγινε στα γραφεία του Δημοκρατικού κόμματος, στο μέγαρο του Γουότεργκεϊτ. Έχει χάσει τον έλεγχο και τη χώρα διοικεί ουσιαστικά ο Κίσινγκερ, τουλάχιστο την εξωτερική πολιτική και ότι έχει σχέση με την Εθνική Ασφάλεια. Πριν απολυθεί ο Νίξον από το Κογκρέσο, ο Κίσινγκερ, που συνεργάζεται στενά με την Γκόλντα Μἐιρ, θα κάνει την Μέση Ανατολή άνω-κάτω: συμφωνημένο πόλεμο με Ισραήλ και Αίγυπτο - τους δύο «εχθρούς» - μακρόβια ειρήνη μεταξύ τους, ”πραξικόπημα” κατά του Μακαρίου, απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο, κατάργηση της ελληνικής χούντας που, μετά από την επιβίωση του Ισραήλ, τους ήταν πλέον άχρηστη δούλη, εμπόδιο στο ΝΑΤΟ και στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη. Και, τέλος, πανάκριβη. Στα Αρχεία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, έκδοση της 7 Οκτωβρίου 2003, επέτειο του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, με τίτλο: The October War and U.S. Policy William Burr, editor October 7, 2003 Printable version, Jump to Documents ο σχολιαστής Ουίλιαμ Μπερ σημειώνει ότι ο Κίσινγκερ δεν ήθελε τον Νίξον στη Ουάσινγκτον «γιατί μας μπερδεύει. Κρατήστε τον ακόμα λίγο στη Φλόριντα» έλεγε στους συνεργάτες του. «Ο Κίσινγκερ - γράφει ο Μπερ - κατέληξε να γίνει το κλειδί στις αποφάσεις για την διοίκηση της χώρας την εποχή του πολέμου του Γιομ Κιπούρ (October War)». [While Nixon’s political prestige was collapsing, Kissinger’s was growing even more. With Nixon embattled, Henry Kissinger emerged as the key U.S. decisionmaker during the October War. (Note 10) (Για του λόγου το αληθές).

Αν δεν σταματήσει το δίκιο να ανήκει στον ισχυρότερο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να περπατάει σε αναμμένα κάρβουνα σαν τους Αναστενἀρηδες.