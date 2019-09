Pindus Trail: Ενα μονοπάτι 600 χιλιομέτρων από τις Πρέσπες στους Δελφούς

- Η ιδέα του μεγάλου μονοπάτιου, του Pindus Trail, πως σου ήρθε;

- Καθώς έκανα αυτές τις προσπάθειες, συνέδεα στο μυαλό μου επιμέρους διαδρομές που θα συνέθεταν μια μεγαλύτερη. Στην αρχή, όμως, το σχέδιό μου περιοριζόταν στην Ήπειρο: να φτιάξω μια μεγάλη γραμμή διάσχισης για την Ήπειρο. Πολύ πίσω στο κεφάλι μου σκεφτόμουν να πάω νοτιότερα- Άγραφα, νότια Ευρυτανία και σε όλα τα μέρη που πιάσαμε τώρα. Είχα από καιρό τα ερεθίσματα και τις προτροπές. Παρακινητής μου ήταν- και παραμένει- ο στενός μου φίλος Tim Salmon, Βρετανός εξερευνητής της Πίνδου και συγγραφέας. Ο Τim, που φέτος έκλεισε τα 78, είχε ξεκινήσει πριν από 40 χρόνια να χαράζει μια μεγάλη γραμμή διάσχισης της χώρας, εκδίδοντας μάλιστα και το αντίστοιχο βιβλίο/οδηγό (Τhe Peloponnese and the Pindos way), όπου περιγράφει μια διαδρομή από τη Μάνη μέχρι το Γράμμο. Οι συχνές μας επαφές με τον Tim, τα ξένα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε απόπειρες διάσχισης της Πίνδου, αλλά και η επίμονη προσπάθεια σπουδαίων Ελλήνων αθλητών του ορεινού τρεξίματος να διασχίσουν αυτά τα βουνά σε 16 μόνο ημέρες, αποτέλεσαν κίνητρά μου.