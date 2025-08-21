Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία μετά την εμφάνιση σπάνιων και επικίνδυνων θαλάσσιων οργανισμών, γνωστών ως «μπλε δράκοι», στις ακτές της Costa Blanca. Οι δημοτικές αρχές του Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε μήκος 11 χιλιομέτρων, υψώνοντας μαύρες σημαίες στις παραλίες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ μετά τον εντοπισμό δύο μπλε δράκων στην παραλία Vivers. Ο δήμαρχος της πόλης, Jose Luis Saez, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας, επισημαίνοντας:

«Παρά το μικρό τους μέγεθος, μόλις 3-4 εκατοστά, και το εντυπωσιακό τους χρώμα, είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια».

Οι αρχές προειδοποιούν: «Σε περίπτωση που εντοπίσετε ένα από τα πλάσματα, ειδοποιήστε άμεσα ναυαγοσώστες ή την αστυνομία. Αν τσιμπήσει κάποιον, να πλυθεί η περιοχή με θαλασσινό νερό και το άτομο να μεταβεί άμεσα σε σταθμό πρώτων βοηθειών ή σε κέντρο υγείας».

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική επιχείρηση εντοπισμού τυχόν άλλων δειγμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ ναυαγοσώστες και τοπική αστυνομία παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Ωστόσο, αρκετοί λουόμενοι αγνόησαν την απαγόρευση και μπήκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα.

Aviso importante. En las últimas horas han aparecido ejemplares de Dragón Azul (Glaucus atlanticus) en #GuardamarDelSegura (#Alicante). Por seguridad, prohibido el baño en las playas del municipio hasta nueva orden. El contacto con este animal marino es peligroso y doloroso. pic.twitter.com/IJQnD8DtTq — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) August 20, 2025

Ο «μπλε δράκος» ή Glaucus atlanticus είναι ένας σπάνιος θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας που ζει κυρίως σε τροπικά και υποτροπικά νερά, συναντάται όμως και σε ευρωπαϊκές ακτές. Το μέγεθός του δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά, ενώ ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό μπλε χρώμα του.

Spanish beachgoers banned from swimming after sightings of poisonous 'blue dragon'https://t.co/WpvFYEl9Rw
August 21, 2025

Παρά την ομορφιά του, θεωρείται επικίνδυνος. Διατηρεί και ενισχύει το δηλητήριο από άλλα θαλάσσια ζώα που καταναλώνει, όπως οι μέδουσες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ναυτία, εμετό και σε σοβαρές περιπτώσεις αλλεργικό σοκ. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά, τα άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, καθώς και όσοι εκτεθούν σε πολλαπλά τσιμπήματα.

Ο «μπλε δράκος» κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας με τη βοήθεια ενός ειδικού αερόσακου που του επιτρέπει να παρασύρεται από τα ρεύματα. Δεν αποκαλείται τυχαία «ο πιο όμορφος δολοφόνος του ωκεανού».

Πηγή: Daily Mail

