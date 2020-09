Οι Παλαιστίνιοι στο περιθώριο

Anadolu Agency via Getty Images Ένας από τους ηγέτες της Χαμάς ο Χασσάν Γιουσέφ σε ομιλία του κατά της συμφωνίας ΗΠΑ- ΗΑΕ. Εντύπωση προκαλεί το πανώ πίσω του όπου απεικονίζεται ο Γιάσερ Αραφάτ και ο Μαχμούντ Αμπάς. Μετά τις τελευταίες συμφωνίες του Ισραήλ με χώρες που ανήκουν στο σουνίτικο ισλάμ οι Παλαιστίνιοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ανάγκη εθνικής ενότητας. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu Agency via Getty Images)

ANWAR AMRO via Getty Images 3 Σεπτεμβρίου 2020 Είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, και οι ηγέτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ισμαήλ Χανίγια και Ζιγιάντ Αλ-Ναχάλα αντίστοιχα, βρέθηκαν να συζητούν σοβαρά μεταξύ τους και δημόσια - έστω μέσω τηλεδιάσκεψης εξ αιτίας της πανδημίας - , ο πρώτος από την Ραμάλα και οι άλλοι δύο από την Βηρυτό. Το φλέγον θέμα ήταν το ρήγμα που παρατηρείται στην «σουνιτική αραβική οικογένεια» ως προς το Παλαιστινιακό (Photo by ANWAR AMRO / AFP) (Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)