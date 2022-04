Το πιο Exclusive Pop up Project στο Fondazione!

THE POP UP PROJECT

Οι δύο οικοδέσποινες του The Pop up Project αυτή τη φορά υπόσχονται να μας υποδεχθούν σε ένα εντελώς ξεχωριστό shopping event, και επιλέγοντας το ιστορικής σημασίας κτήριο του Ερνέστου Τσίλερ που στεγάζει το μοναδικής αισθητικής Fondazione, στο Ίδρυμα Βιβλιοθήκη Σπύρου Λοβέρδου, δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό για να μας παρουσιάσουν την creme de la creme των σχεδιαστών τους, την Παρασκευή 15 & το Σάββατο 16 Απριλίου, στο The Pop up Project, με τον εύλογο τίτλο: Exclusive!