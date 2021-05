Τουρκία - Αίγυπτος σε συνάντηση μετά από 8 χρόνια αντιπαλότητας

ABDULLAH DOMA via Getty Images 14 Φεβρουαρίου 2020. Υποστηρικτές του στραγητού Χαλίφα Χαφτάρ κρατούν φωτογραφία που διακωμωδεί τον ρόλο του Ερντογάν και την ενεργό ανάμειξη της Τουρκίας στις συγκρούσεις εντός της Λιβύης. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)