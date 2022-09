Τουταγχαμών ο «αιώνια νέος» βασιλιάς: Εκατό χρόνια από την ανακάλυψη του

27 Σεπτεμβρίου 2022. Η χρυσή νεκρική μάσκα του βασιλιά Τουταγχαμών, στο Αιγυπτιακό Μουσείου του Καΐρου. Mohamed Abd El Ghany via Reuters

Ο φετινός Νοέμβριος, σηματοδοτεί για «το δώρο του Νείλου» κατά τον Ηρόδοτο, την Αίγυπτο, ένα μήνα στον οποίο συμπληρώνονται 100 έτη μιας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις όλων των εποχών και παράλληλα πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του μεγαλύτερου αρχαιολογικού μουσείου στον κόσμο.

Ήταν Νοέμβριος του 1922, όταν ο τάφος που εντοπίστηκε από τον βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ, έμελλε να συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Τον Φεβρουάριο του 1923, αποκαλύφθηκε η μούμια του Τουταγχαμών, ενός βασιλιά που μέχρι τότε υπήρχε στα βιβλία της Ιστορίας, αλλά σήμερα θεωρείται ως ο διασημότερος απ’ όλους του βασιλείς της αρχαίας Αιγύπτου.

Αίγυπτος 1923: Ο Χάουαρντ Κάρτερ δείχνει τον τάφο του Τουταγχαμών. Hulton Deutsch via Getty Images

Ο φαραώ Τουταγχαμών ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών και πέθανε ξαφνικά στα 18 έτη. Επιστήμονες του ιταλικού ινστιτούτου «Institute for Mummies and the Iceman» στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, δήλωσαν ότι ο πρόωρος θάνατος του νεαρού φαραώ στα μέσα της εφηβείας του, προήλθε πιθανότατα από κληρονομική ασθένεια. Πατέρας του νεαρού Τουταγχαμών, ήταν ο βασιλιάς Ακενατόν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους βασιλιάδες της Αιγύπτου, καθώς προσπάθησε να μετασχηματίσει την παράδοση της αρχαίας θρησκείας της Αιγύπτου, επηρεάζονται όλες τις πτυχές της κοινωνίας, κάτι που προκάλεσε ταυτόχρονα και μεγάλες αναταραχές.

Ο τάφος του Τουταγχαμών καθώς και ο πλούτος που περιείχε, ιδίως η διάσημη νεκρική μάσκα του, εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα, καθώς αποτελεί έναν από τους λιγοστούς ασύλητους τάφους στην Αίγυπτο και τα ευρήματα του αποτέλεσαν πρώτης τάξεως πηγή πληροφοριών για το αρχαίο βασίλειο.

Το όνομα ωστόσο, του αρχαιολόγου Κάρτερ παρά το ότι πέρασε στην αθανασία με την συγκεκριμένη ανακάλυψη, έχει αμαυρωθεί από την ύπαρξη ορισμένων επιστολών, που σπιλώνουν το όνομα και την υπόληψη του. Συγκεκριμένα, ένας αριθμός επιστολών που ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή, δημοσιεύθηκαν υπό τη μορφή βιβλίου, από το Oxford University Press, με τίτλο «Ο Τουταγχαμών και ο Τάφος που Άλλαξε τον Κόσμο» (Tutankhamun and the Tomb that Changed the World).

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Μπομπ Μπράιερ, κορυφαίος αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Λονγκ Άιλαντ, δήλωσε στον Observer πως οι υποψίες για τον Κάρτερ, ότι έκλεψε θησαυρούς για τον εαυτό του, φημολογούνταν εδώ και καιρό, αλλά τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Το όλο θέμα που έχει αναπαραχθεί τον τελευταίο καιρό, αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση τόσο για τις εκθέσεις που μέλλουν να γίνουν για τον Τουταγχαμών και παράλληλα για το «νέο σπίτι» του στην Αίγυπτο, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο.

Boston, MA - July 7: A replica actual size tomb was set up for the Beyond King Tut: The Immersive Experience exhibit. (Photo by David L. Ryan/The Boston Globe via Getty Images) Boston Globe via Getty Images

Στα τέλη του Οκτωβρίου, ανοίγει τις πύλες της στη Νέα Υόρκη, η έκθεση «Beyond King Tut: The Immersive Experience», η οποία στόχο έχει μέσα από έναν εντυπωσιακό - διαδραστικό τρόπο να μας ξεναγήσει στη ζωή και το περιβάλλον όπου έζησε ο μεγάλος βασιλιάς Τουταγχαμών. Παράλληλα, στη Μασσαλία και τις Βρυξέλλες διεξάγονται οι εκθέσεις «Pharaohs Superstars» και «Toutânkhamon: Sa Tombe et Ses Trésors» (Ο Τουταγχαμών, ο τάφος και οι θησαυροί του) αντίστοιχα, με στόχο αφενός την ανάδειξη της ζωής των φαραώ στην Αίγυπτο και αφετέρου την σπουδαιότητα των ευρημάτων γύρω από τον Τουταγχαμών.

picture alliance via Getty Images

Φυσικά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν, τα εγκαίνια του μεγαλειώδους Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείου του κόσμου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Σε μια έκταση περίπου 480.000 τετραγωνικών μέτρων, θα φιλοξενηθούν περίπου 100.000 αρχαία αντικείμενα, εκ των οποίων 5.000 περίπου θα αφορούν τον τάφο του διάσημου βασιλιά Τουταγχαμών. Εκ των εκθεμάτων που πρόκειται να τραβήξουν τα βλέμματα των εκατομμύριων επισκεπτών που αναμένει η αιγυπτιακή κυβέρνηση, είναι και το άγαλμα του Ραμσή Β’ από κόκκινο γρανίτη, ύψους 11 μέτρων και βάρους 82 τόνων που κοσμεί την είσοδο του μουσείου.

Σαφώς και το νέο αυτό μουσείο με την πληθώρα των εκθεμάτων, θα συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά θεωρείται πως είναι πολλές ακόμα οι μούμιες και οι θησαυροί της αρχαίας Αιγύπτου που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα.

Προ ημερών, ο γνωστός αρχαιολόγος Ζάχι Χαβάς προέβη στη δήλωση ότι μια μούμια, την οποία μελετά επί του παρόντος, θα αποδειχθεί ότι είναι αυτή της βασίλισσας Νεφερτίτης, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και προοπτικές για τη χώρα του Νείλου.

POOL New via Reuters