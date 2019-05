NYT: Ο Τραμπ είχε ζημιές 1 δισ. σε μία δεκαετία

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ένα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία. Πάντα. Τα φαινόμενα όμως απατούν και όπως αναφέρει η εφημερίδα The New York Times, με στοιχεία που βλέπουν το φως για πρώτη φορά, όταν το 1987 ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κυκλοφόρησε το βιβλίο του, με τα «απομνημονεύματα» του «Trump: The Art of the Deal», ο ίδιος βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική δυσπραγία, με τις επιχειρήσεις του να χάνουν εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τράμπ κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αμερικάνικου λαού και κατ′ επέκταση τις προεδρικές εκλογές, έχοντας ως άσσο στο μανίκι του τις πολύ επιτυχημένες δραστηριότητες του μα κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι αποτυχίες του ξεπεράστηκαν με τρόπο θριαμβευτικό. Ο ίδιος έχει αποδώσει την πρώτη φάση των ανατροπών και πτωχεύσεων στην οικονομική ύφεση του 1990. Μόνο που τα φορολογικά στοιχεία που βρήκαν οι The New York Times και αφορούν μία ολόκληρη δεκαετία δίνει μία τελείως διαφορετική εικόνα σχετικά με τις ικανότητες του και την οικονομική του κατάσταση.

Τα στοιχεία του IRS (Internal Revenue Service), μέσα από τις ομοσπονδιακές φορολογικές δηλώσεις, γνωστή ως 1040, από το 1985 έως το 1994,σκιαγραφούν την πληρέστερη εικόνα, που επιμελώς απέκρυψε, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κόσμο.

Τα νούμερα δείχνουν πως το 1985 ο Τραμπ δήλωσε ζημίες ύψους 46.1 εκατομμυρίων δολαρίων από τις βασικές του επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, καζίνο και εμπορικούς χώρους σε πολυκατοικίες, κάτι που συνεχίστηκε κάθε χρόνο για μία ολόκληρη δεκαετία, με το νούμερο να αγγίζει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για την ακρίβεια, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την έρευνα των The New York Timew, φαίνεται να έχει υποστεί οικονομικές απώλειες πολύ μεγαλύτερες από οποιονδήποτε άλλο Αμερικάνο. Οι ζημίες των βασικών δραστηριοτήτων - επιχειρήσεων του, κατά τα έτη 1990 και 1991, ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ένα από αυτά, με άλλα λόγια, τα διπλά από τον πλησιέστερο σε αυτόν φορολογούμενο πολίτη.

Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλες οι οικονομικές του απώλειες, που στο τέλος απέφυγε, νομίμως, να πληρώσει φόρο εισοδήματος, για τα επόμενα οχτώ με δέκα χρόνια. Αγνωστο παραμένει το γεγονός κατά πόσο το IRS, προέβη σε τροποποιήσεις μετά από ενδελεχής ελέγχους.

Οι απαντήσεις του Λευκού Οίκου στα νέα στοιχεία αλλάζουν κάθε τόσο, με δικηγόρους του Προέδρου Τραμπ να κάνουν λόγο για «αποδεδειγμένα ψευδή» εως και «εξαιρετικά ανακριβή», λόγω της έλλειψης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης την εποχή εκείνη.

Πηγή: The New York Times