Τρία ερωτήματα και οι απαντήσεις τους σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Θα προσπαθήσω να δώσω τη δική μου απάντηση σε τρία επίκαιρα ερωτήματα σχετικά με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Δεν μπορώ να υποθέσω ότι η Τουρκία είναι τόσο αφελής ώστε να προτείνει κάτι που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα απορριφθεί, μετά την αγορά των S-400 από την Ρωσία που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων μέσω του νόμου CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Και δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα ότι ζήτησε, δεν της δόθηκε, άρα τώρα έχει δικαίωμα να στραφεί πρός την Ρωσία.

Ένα τέτοιο αφελές επιχείρημα δεν είναι παρά αντίστοιχο του«ράβδος εν γωνία άρα βρέχει.» Μπορεί ο κ. Τράμπ να το αποδέχθηκε γιατί τον βόλευε, ή καλύτερα να προσποιήθηκε ότι το αποδέχθηκε, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να το αποδεχθεί ο κ. Μπαίντεν. Εννοώ το υπεραπλουστευτικό επιχείρημα ότι «τα παιδιά ζητήσανε Patriot, δεν τους τα δώσαμε και αναγκαστήκανε τα καημένα να αγοράσουνε S-400.» Επίσης δεν νομίζω ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ είναι τόσο αφελείς.

Άρα πού αποσκοπούσε αυτή η κίνηση; Νομίζω ήταν μια κίνηση για εσωτερική κατανάλωση και δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην Τουρκία ώστε ο κ. Ερντογάν να δικαιολογήσει την πλήρη μεταμόρφωση της Τουρκίας σε ένα αναθεωρητικό μη Δυτικό κράτος, σε ένα rogue state (ταραχοποιό κράτος). Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που επέλεξε ο κ. Ερντογάν για να παραμείνει στην εξουσία.

Την Αμερική την ενδιαφέρουν και οι Κούρδοι γιατί πολέμησαν επιτυχώς υπέρ της, και η Συρία, διότι η Ρωσία επεκτείνετε εκεί, και η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος. Και αν δεν ήταν ξεκάθαρη η θέση του κ. Μπάιντεν, μόλις έγινε κρυστάλλινα καθαρή. Όπως μάθαμε στις 7 Οκτωβρίου από την επιστολή του κ. Μπάιντεν πρός τη Βουλή των Αντιπροσώπων και προς τη Γερουσία:

«The situation in and in relation to Syria, and in particular the actions by the Government of Turkey to conduct a military offensive into northeast Syria, undermines the campaign to defeat the Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS, endangers civilians, and further threatens to undermine the peace, security, and stability in the region, and continues to pose an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States.» Δηλαδή, σε μετάφραση από το Google Translator

«Η κατάσταση στη Συρία και σε σχέση με τη Συρία, και ιδίως οι ενέργειες της Κυβέρνησης της Τουρκίας για τη διεξαγωγή στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία, υπονομεύει την εκστρατεία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Συρίας, ή του ISIS, θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους, και απειλεί περαιτέρω να υπονομεύσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, και εξακολουθεί να αποτελεί μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.»