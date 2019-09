Τζένιφερ Ανιστον: Μου είπαν ότι έπρεπε να χάσω πολλά κιλά αν ήθελα να κάνω καριέρα στο Χόλιγουντ

Η Τζένιφερ Ανιστον είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ωστόσο πριν κερδίσει τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στην δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια» στις αρχές της δεκαετίας του ’90, της είπαν ότι θα πρέπει να χάσει κιλά, αλλιώς δεν θα τα καταφέρει στην βιομηχανία.

Στο νέο βιβλίο με τίτλο «Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era», το οποίο κυκλοφορεί κοντά στην επέτειο 25 χρόνια προβολής του πρώτου επεισοδίου της σειράς, ο συγγραφέας Σολ Οστερλιτζ καταγράφει τις δυσκολίες στην καριέρα της ηθοποιού και κυρίως τα πρώτα χρόνια.

«Επρεπε να χάσει 30 κιλά αν ήθελε να παραμείνει στο Χόλιγουντ», έγραψε εξηγώντας πως αρκετοί παραγωγοί είπαν στην ηθοποιό ότι ήταν πολύ παχιά. «Το Λος Αντζελες ήταν ένα σκληρό μέρος για να γίνεις ηθοποιός, ένα σκληρό μέρος για να είσαι γυναίκα και ο ατζέντης της Ανιστον της το έλεγε ευθέως. Δεν είχε πολλά κιλά, όλοι έβλεπαν πόσο όμορφη ήταν, ωστόσο η κάμερα πρόσθετε 10 κιλά».

Η Ανιστον μίλησε γι’αυτό το ευαίσθητο θέμα σε συνέντευξη με το περιοδικό Rolling Stone, λίγο μετά τις πρώτες σεζόν της σειράς. «Ο μάνατζερ μου το είπε ευθέως και ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανε. Η πιο αηδιαστική πλευρά του Χόλιγουντ, δεν έπαιρνα πολλές δουλειές επειδή ήμουν...βαριά. Εμεινα έκπληκτη όμως η διατροφή μου ήταν απαίσια. Επινα μιλκσέικ και έτρωγα τηγανητές πατάτες και σάντουιτς με μαγιονέζα. Οπότε ήταν καλό για μένα, ξεκίνησα να προσέχω περισσότερο τι έτρωγα».

