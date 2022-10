UFO στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου: Τι απαντούν οι αρχές για τις αναφορές

TorriPhoto via Getty Images

TorriPhoto via Getty Images

«Οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παρατηρήσεις δημοσιεύτηκαν από τους Dr. Sci. B.E. Zhilyaev (MAO NASU), VN. Petukhov (MAO NASU) και V.M Reshetnyk (Taras Shevchenko National University of Kyiv) στην ιστοσελίδα του επιστημονικού αρχείου ως προδημοσίευση. Οι παρατηρήσεις των UAP έγιναν σε mode δοκιμών κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων παρατηρήσεων μετεωριτών και τα αποτελέσματά τους δεν συζητήθηκαν ούτε αξιολογήθηκαν στο MAO NASU. Επειδή αυτό το άρθρο και τα αποτελέσματα προκάλεσαν πολλή προσοχή και κάποιες φορές ανάρμοστες αντιδράσεις, οργανώσαμε το Αστροφυσικό Σεμινάριο του ΜΑΟ NASU στις 15 Σεπτεμβρίου όπου ένας από τους συντάκτες, ο Dr. Sci. B.E. Zhilyaev, αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις, την ερμηνεία και την επιχειρηματολογία σχετικά με το γιατί τα παρατηρηθέντα συμβάντα είναι UAP. Τα αποτελέσματα της συζήτησης αναφέρθηκαν στη συνάντηση του επιστημονικού συμβουλίου του MAO NASU. Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: Οι παρατηρήσεις που διεξήχθησαν από τον Zhilyaev και τους συναδέλφους του είναι πρωτότυπες. Ωστόσο η επεξεργασία και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγιναν σε ακατάλληλο επιστημονικό επίπεδο με σημαντικά λάθη ως προς τον καθορισμό των αποστάσεων των αντικειμένων που παρατηρήθηκαν. Επίσης, οι ημερομηνίες των παρατηρήσεων ήταν απούσες στο άρθρο, οι συντάκτες δεν λένε ποια συμβάντα παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα από δύο σημεία, οι συντάκτες δεν παρουσιάζουν επιχειρήματα πως φυσικά φαινόμενα ή τεχνητά αντικείμενα γήινης προέλευσης μπορεί να είναι μεταξύ των παρατηρηθέντων UAP (μετεωρίτες, αντικείμενα που μετακινούνταν λόγω ανέμου σε μεγάλες αποστάσεις, διαστημικά συντρίμμια, αντικείμενα κ.α.). αντί για κριτική ανάλυση παρατηρήσεων (πιθανά λάθη, επάρκεια μοντέλων, ακρίβεια επεξεργασίας) οι συντάκτες καταλήγουν σε παράλογα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά των παρατηρηθέντων αντικειμένων ως UAP. Το επιστημονικό συμβούλιο...ζητά από τους συντάκτες να επικαιροποιήσουν την έκδοση του άρθρου στην ιστοσελίδα του σχετικού αρχείου με την υποχρεωτική αντικατάσταση της πρότασης “το Κύριο Αστρονομικό Αστεροσκοπείο της Ουκρανίας διεξάγει μια ανεξάρτητη μελέτη UAP...” με τη φράση “οι συντάκτες αυτού του άρθρου διεξάγουν μια ανεξάρτηση μελέτη UAP...”. Το επιστημονικό συμβούλιο...πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο προαναφερθέν άρθρο...ήταν πρώιμες και δεν πληρούσαν τις επαγγελματικές προϋποθέσεις για έκδοση των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας».