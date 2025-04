Βραβεία Laurence Olivier: Μεγάλοι νικητές Λέσλι Μάνβιλ, Τζον Λίθγκοου, Ιμέλντα Στόντον

Kate Green via Getty Images

Τρεις παραστάσεις ισοφάρισαν όσον αφορά τον αριθμό βραβείων, τα θεατρικά έργα «Fiddler on the Roof» (Ο Βιολιστής στη Στέγη), «Giant» και «The Curious Case of Benjamin Button» απέσπασαν το καθένα τρία τρόπαια.