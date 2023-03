Βρέθηκε τι ήταν αυτό που (ίσως) έδωσε τη «σπίθα» της ζωής στη Γη

Stocktrek Images via Getty Images

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ως προς τις έρευνες για εξωγήινη ζωή , καθώς δίνει ένα νέο στοιχείο προς αναζήτηση, είπε ο Βίκας Νάντα, ερευνητής στο Center for Advanced Biotechnology and Medicine στο Rutgers.

Οι επιστήμονες που έκαναν την έρευνα υπάγονται σε μια ομάδα υπό την ηγεσία του Rutgers που αποκαλείται Evolution of Nanomachines in Geospheres and Microbial Ancestors (ENIGMA), η οποία με τη σειρά της εντάσσεται στο Astrobiology Program στη NASA. Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν το πώς οι πρωτεΐνες εξελίχθηκαν για να γίνουν ο κυρίαρχος καταλύτης της ζωής στη Γη.