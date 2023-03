Οσκαρ: Τα 6 βραβεία του Netflix και το μεγάλο τρόπαιο που έχασε ακόμη μία χρονιά

Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το μεγαλύτερο τρόπαιο, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Το «All Quiet on the Western Front» ήταν υποψήφιο στην κατηγορία, όμως το Όσκαρ πήγε στην κωμωδία «Everything Everywhere All at Once» (Τα Πάντα Όλα) του στούντιο A24.