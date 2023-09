Who is Who International Awards 2023

who is who international awards

Με γνώμονα την ακεραιότητα, το πάθος και την εξυπηρέτηση του κοινού καλού, τα Διεθνή Βραβεία Who is Who ανακοινώνουν για 4η χρονιά, την ετήσια εκδήλωση τους, «Ελλάδα, ο Κόσμος Όλος!», υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στην τελετή απονομής, η οποία θα λάβει χώρα στην Λίμνη Βουλιαγμένης, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 ανάμεσα στις εξέχουσες προσωπικότητες που θα βραβευθούν συμπεριλαμβάνονται η Αυτού Μεγαλειότης - Sheikh Majid Al Mualla, μέλος της Βασιλικής Οικογένειας των ΗΑΕ, η κυρία Sharlette Hambrick, Διευθύντρια των Χρυσών Σφαιρών, η κυρία Steph Adams, παγκόσμια best-selling συγγραφέας και επιχειρηματίας και η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια NA Ευρώπης στην εταιρία Google.

Παρουσιάστρια της φετινής απονομής θα είναι η ταλαντούχα δημοσιογράφος Άννα Ζηρδέλη.

Το μενού θα υπογράψει και θα επιμεληθεί ο Executive Chef της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κύριος Βασίλης Μπέκας, κάτοχος του τίτλου «Καλύτερος Chef της Ευρώπης» για το 2022 και μέλος του Δ.Σ. του Chefs Club of Attica “Acropolis”.

Η μοναδικότητα των Διεθνών Βραβείων Who is Who έγκειται στην αναγνώριση επιτευγμάτων σε ένα ευρύ φάσμα μέσα από ποικίλες κατηγορίες βραβείων που περιλαμβάνουν την Επιχειρηματικότητα, Ηγεσία, Επιστήμη, Τέχνη, Ακαδημαϊκό Επίτευγμα και Κοινωνική Ευθύνη.

Ο αντίκτυπος των Διεθνών Βραβείων Who is Who International επεκτείνεται πέρα από την ίδια την εκδήλωση καθώς η επιτυχία της εκδήλωσης το 2022, δημιούργησε μια σημαντική συνεργασία με τον Γαλλικό οργανισμό NEREIDES DE BOURBON FOUNDATION ορίζοντας την Who is Who International ως επίσημο εκπρόσωπο του οργανισμού στην Ελλάδα.

Στην καρδιά του λίκνου του πολιτισμού, την Ελλάδα, τα Διεθνή Βραβεία Who is Who επιδιώκουν να προωθήσουν την παγκόσμια φιλία, την περιβαλλοντική προστασία και την φιλανθρωπία, μέσα από μια βραδιά που προάγει τόσο τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων αλλά και στρατηγικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

