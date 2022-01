Αποδεχθείτε την Ιστορία: Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά στην Τουρκία. «Ενόχλησε» η Σακελλαροπούλου.

NurPhoto via Getty Images Πόντιες χορεύουν κατά τις εκδηλώσεις μνήμης για την Ποντιακή Γενοκτονία μπροστά στο ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, στις 21 Μαϊου 2016.(Photo by Wassilios Aswestopoulos/NurPhoto via Getty Images)

Η βεβιασμένη και νευρική αντίδραση της Άγκυρας, που σπεύδει να ανακαλύψει θεωρίες για «βαριά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και «θηριωδίες», επιβεβαιώνει πρακτικά ότι το μήνυμα που έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων, στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, πιάνει τόπο. Το μήνυμα της Προέδρου έρχεται σε μία χρονική στιγμή όπου η Τουρκία τελεί σε καθεστώς διεθνούς ημι-απομόνωσης ως αποτέλεσμα των ακραίων θέσεων που διατυπώνει ο Ταγίπ Ερντογάν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Άγκυρα παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα και το μήνυμα που εκπέμπει σταθερά η Αθήνα, περί αναγκαιότητας για άμεση άρση του casus belli (απειλή πολέμου) έναντι της προοπτικής άσκησης των αυτονόητων δικαιωμάτων της χώρας μας για επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο.

SOPA Images via Getty Images Σύνταγμα 19 Μαϊου 2018. Πόντιοι με παραδοσιακές στολές σε εκδήλωση μνήμης για την Ποντιακή Γενοκτονία. Οι Πόντιοι τιμούν 353.000 θύματα που χάθηκαν κατά την Γενοκτονία στην Τουρκία την περίοδο 1914-1923. (Photo by Eleni Paroglou/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Ελληνικό ΥΠΕΞ προς Τουρκία: Αποδεχθείτε την ιστορική αλήθεια Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στις τουρκικές θεωρίες, υπογραμμίζει: «Για μία ακόμα φορά, κατά παράβαση στοιχειωδών κανόνων της διπλωματικής πρακτικής, η τουρκική πλευρά καταφέρεται εναντίον ανώτατου αξιωματούχου της Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, της Προέδρου της Δημοκρατίας. Η τουρκική πλευρά, δυστυχώς, διαστρεβλώνει για άλλη μία φορά την πραγματικότητα και αποκρύπτει όχι μόνο το τι έγινε στο παρελθόν αλλά και την συνεχιζόμενη πολιτική της, η οποία καταπατά το Διεθνές Δίκαιο σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας εντάσεις και δηλητηριάζοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα, απορρίπτοντας στο σύνολο τους, τις τουρκικές αιτιάσεις, επισημαίνει ότι η αποδοχή της ιστορικής αλήθειας και η συμφιλίωση των εθνών με το παρελθόν τους αποτελεί άλμα ηθικής υπέρβασης των διαφορών μεταξύ των λαών και εχέγγυο ειρηνικής συνύπαρξής τους για το μέλλον.»

NurPhoto via Getty Images Από το 1994, η 19η Μαϊου αναγνωρίστηκε ως ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων από τους Οθωμανούς. Η Γενοκτονία των Ποντίων αναγνωρίστηκε από την Αρμενία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Σουηδία. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

Απόπειρα να εμφανιστεί ως «θύμα» η Τουρκία Μερικές ώρες νωρίτερα το τουρκικό ΥΠΕΞ είχε στραφεί κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σε μία μάλλον ασυνήθιστη κίνηση που ωστόσο δεν εκπλήσσει την Αθήνα - ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου οι εξελίξεις στην τουρκική οικονομία και μία σειρά αμφιλεγόμενων επιλογών του Τούρκου Προέδρου έχουν φέρει σε αδιέξοδο την πολιτική ηγεσία της γείτονος. Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Λυπούμαστε για τους αβάσιμους ισχυρισμούς και τις παρατηρήσεις που διαστρεβλώνουν την πρόσφατη ιστορία μας, που εξέφρασε η Κατερίνα Σακελλοροπούλου, Πρόεδρος της Ελλάδος, σε εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδιασμού της «Αίθουσας για τον Παγκόσμιο Ποντιακό Ελληνισμό», που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή Ελληνικό της Αθήνας. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν αλλάζουν το ίδιο το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν αυτή που επιχείρησε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία και ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ειδικά εναντίον αθώων πολιτών στην περιοχή της Δυτικής Ανατολίας. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι μπροστά σε αυτές τις θηριωδίες, που καταγράφηκαν και στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής των Συμμαχικών Δυνάμεων, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης. Οι ψεύτικες κατηγορίες που προβάλλει συχνά η Ελλάδα επισκιάζουν τις προσπάθειες για την καθιέρωση ειλικρινούς και ειλικρινούς διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές είναι ασυμβίβαστες με την υπεύθυνση στάση που αναμένεται από αξιωματούχους του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε για άλλη μια φορά τη γείτονά μας Ελλάδα να τηρήσει την κοινή λογική και την εποικοδομητική κατανόηση.»

presidency.gr H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μιλά για τον Ποντιακό Ελληνισμό κατά την παρουσίαση που έγινε στο Ελληνικό