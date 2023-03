Τα πρώτα ταξίδια θα ξεκινήσουν από το Λονδίνο και μπορεί να περιλαμβάνουν μια καταδίωξη στον Τάμεση με το αυθεντικό Superhawk 34 από το The World is Not Enough. Οι επιβάτες μπορούν να επιβιβαστούν σε μία Jaguar με την υπεύθυνη των γυρισμάτων, Άλι Τζέιμς, η οποία θα υποδείξει τις τοποθεσίες τους και θα μοιραστεί το παρασκήνιο, ενώ η βόλτα θα ολοκληρωθεί με ένα μαρτίνι, όπως αρμόζει άλλωστε.