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Στις 27 Νοεμβρίου 2005, σε ένα νοσοκομείο της Αμιένης, στη βόρεια Γαλλία, μια ομάδα χειρουργών πραγματοποίησε κάτι που μέχρι τότε έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας: την πρώτη μερική μεταμόσχευση ανθρώπινου προσώπου στον κόσμο.

Η ασθενής ήταν η 38χρονη Ιζαμπέλ Ντινουάρ (Isabelle Dinoire), μια γυναίκα που είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα στο πρόσωπό της από επίθεση του σκύλου της.

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Οι γιατροί δεν επιχείρησαν απλώς να αποκαταστήσουν την εμφάνισή της. Προσπάθησαν να της επιστρέψουν βασικές ανθρώπινες λειτουργίες: να μπορεί να μιλά, να τρώει και να εκφράζεται.

Η επέμβαση αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της μεταμοσχευτικής χειρουργικής και προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η τραγωδία που προηγήθηκε

Τον Μάιο του 2005, η Ιζαμπέλ Ντινουάρ τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο σκύλος της επιτέθηκε στο πρόσωπό της ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μειωμένης συνείδησης.

Η επίθεση κατέστρεψε μεγάλο μέρος της μύτης, των χειλιών και του πηγουνιού της. Οι βλάβες ήταν τόσο εκτεταμένες ώστε οι συμβατικές μέθοδοι επανορθωτικής χειρουργικής δεν μπορούσαν να αποκαταστήσουν ικανοποιητικά τις λειτουργίες του προσώπου.

Η καθημερινότητά της μετατράπηκε σε έναν συνεχή αγώνα. Η σίτιση, η ομιλία και η κοινωνική επαφή είχαν γίνει εξαιρετικά δύσκολες. Οι γιατροί της πρότειναν μια λύση που δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ προηγουμένως σε άνθρωπο.

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Η επέμβαση των 15 ωρών

Στις 27 Νοεμβρίου 2005, οι χειρουργικές ομάδες των καθηγητών Μπερνάρ Ντεβοσέλ (Bernard Devauchelle) και Ζαν-Μισέλ Ντιμπερνάρ (Jean-Michel Dubernard) προχώρησαν στη μεταμόσχευση. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 15 ώρες.

Οι χειρουργοί μεταμόσχευσαν στη Ντινουάρ ιστούς από το κάτω τμήμα του προσώπου μιας εγκεφαλικά νεκρής δότριας, συμπεριλαμβανομένων της μύτης, των χειλιών και του πηγουνιού.

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Η διαδικασία απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια. Έπρεπε να συνδεθούν μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία, νεύρα και ιστοί, ώστε το μεταμοσχευμένο τμήμα να αιματώνεται και να αποκτήσει σταδιακά αισθητικότητα και κινητικότητα.

Δεν επρόκειτο για μια απλή αισθητική επέμβαση. Ήταν μια σύνθετη μεταμόσχευση ιστών, στην οποία η παραμικρή επιπλοκή μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία.

ΒΙΝΤΕΟ

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Το πρόσωπο που συγκλόνισε τον κόσμο

Τον Φεβρουάριο του 2006, η Ιζαμπέλ Ντινουάρ εμφανίστηκε δημόσια σε συνέντευξη Τύπου. Οι εικόνες της μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ίδια μίλησε για τη δοκιμασία που είχε περάσει και για την προσπάθειά της να επιστρέψει σε μια φυσιολογική ζωή.

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Η μεταμόσχευση δεν σήμαινε ότι απέκτησε το πρόσωπο της δότριας. Το τελικό αποτέλεσμα προέκυπτε από τον συνδυασμό των μεταμοσχευμένων ιστών με τη δική της ανατομία.

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Οι γιατροί παρακολουθούσαν την αποκατάσταση της ομιλίας, της αισθητικότητας και των κινήσεων του προσώπου της. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και συζητήσεις για τα όρια της ιατρικής.

Το μεγάλο πρόβλημα: Η απόρριψη του μοσχεύματος

Όπως συμβαίνει σε κάθε μεταμόσχευση, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τους ιστούς του δότη ως ξένους και να τους επιτεθεί.

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Για να αποφευχθεί η απόρριψη, η Ντινουάρ έπρεπε να λαμβάνει ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα σε όλη της τη ζωή. Η θεραπεία αυτή, όμως, συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους.

Οι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερη ευπάθεια σε λοιμώξεις, ενώ η μακροχρόνια ανοσοκαταστολή συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.

Η Ντινουάρ αντιμετώπισε επεισόδια απόρριψης και χρειάστηκε συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η μεταμόσχευση είχε πετύχει, αλλά ο αγώνας της δεν είχε τελειώσει.

Ο θάνατός της και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Ιζαμπέλ Ντινουάρ πέθανε στις 22 Απριλίου 2016, σε ηλικία 49 ετών. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε δημοσίως τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο της Αμιένης, είχε παρουσιάσει νέα επιπλοκή απόρριψης του μοσχεύματος, ενώ έπασχε και από δύο μορφές καρκίνου.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι οι καρκίνοι θα μπορούσαν να συνδέονται με τη μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα ο θάνατός της αποκλειστικά στη μεταμόσχευση.

Η περίπτωσή της ανέδειξε τόσο τις τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης χειρουργικής όσο και το βαρύ τίμημα που μπορεί να συνοδεύει τέτοιες επεμβάσεις.

Από την πρώτη μεταμόσχευση στα ολόκληρα πρόσωπα

Μετά το 2005, η μεταμόσχευση προσώπου εξελίχθηκε σημαντικά. Το 2010 πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία μία από τις πρώτες μεταμοσχεύσεις ολόκληρου προσώπου, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχες επεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι χειρουργοί άρχισαν να μεταμοσχεύουν όχι μόνο δέρμα και μαλακούς ιστούς, αλλά και οστά, μύες και σύνθετες ανατομικές δομές.

Οι επεμβάσεις αυτές προορίζονται κυρίως για ανθρώπους με καταστροφικά τραύματα, σοβαρά εγκαύματα ή εκτεταμένες παραμορφώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις συμβατικές μεθόδους. Παρά την πρόοδο, παραμένουν σπάνιες και εξαιρετικά απαιτητικές.

Μια γυναίκα που άλλαξε την ιστορία της ιατρικής

Η Ιζαμπέλ Ντινουάρ δεν ήταν απλώς η πρώτη ασθενής που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση προσώπου. Ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς ιατρικού εγχειρήματος με πραγματικές συνέπειες για την καθημερινότητά του.

Η περίπτωσή της άνοιξε τον δρόμο για νέες επεμβάσεις, αλλά και για μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη συναίνεση των ασθενών, τη δωρεά ιστών, την ψυχολογική προσαρμογή και τους μακροχρόνιους κινδύνους.

Είκοσι ένα χρόνια μετά, η 27η Νοεμβρίου 2005 παραμένει μια ιστορική ημερομηνία. Εκείνη την ημέρα, η ιατρική απέδειξε ότι μπορεί να αποκαταστήσει κάτι πολύ περισσότερο από την ανθρώπινη εμφάνιση.

Μπορεί να προσφέρει σε έναν άνθρωπο την ευκαιρία να ξανακερδίσει βασικές λειτουργίες, την επικοινωνία και ένα μέρος της χαμένης του καθημερινότητας.

Πρωτογενής επιστημονική πηγή

New England Journal of Medicine – https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa072828?download=true