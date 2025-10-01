Από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη του τένις με το Hellenic Championship ATP 250 να διεξάγεται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας το πρώτο τουρνουά ATP Tour στη χώρα από το 1994.

Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Basketball Arena, μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αρένες της Ευρώπης, με χωρητικότητα έως και 20.000 θεατών. Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι αθλητές –ανάμεσά τους και πολλοί από το Top 10 και το Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης– θα αναμετρηθούν στα indoor hard courts διεκδικώντας μεγάλες διακρίσεις. Η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 130 χώρες, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως σταθμό στο διεθνές ημερολόγιο του τένις.

Με τη Vanda Pharmaceuticals ως Ονομαστικό Χορηγό, το Hellenic Championship συνδυάζει το κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού τένις με τη δέσμευση μιας καινοτόμου εταιρείας που είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ζωής μέσα από την υγεία και την ευεξία.

«Είναι τιμή μας που φέρνουμε ξανά το ATP 250 στην Ελλάδα και που φιλοξενούμε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά στην Αθήνα. Το τένις έχει βαθιές ρίζες εδώ και ήδη έχουμε νιώσει το πάθος και τον ενθουσιασμό των Ελλήνων φιλάθλων. Με αυτό κατά νου, αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη να προσφέρουμε μια αξέχαστη εμπειρία στους θεατές και άριστες συνθήκες για όλους τους παίκτες», δήλωσε ο Tournament Director, Djordje Djokovic.

«Το να έχουμε τη Vanda Pharmaceuticals στο πλευρό μας ως Title Sponsor, που μας στηρίζει σε κάθε βήμα, είναι ανεκτίμητο. Με τη βοήθειά τους, θα βρεθούμε πιο κοντά στον στόχο μας – να καταστήσουμε το Hellenic Championship νέο ορόσημο στο χάρτη του παγκόσμιου τένις. Μαζί, δεν θα φιλοξενήσουμε απλώς μια κορυφαία διοργάνωση, αλλά θα εμπνεύσουμε μια νέα γενιά αθλητών και θα ενισχύσουμε τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο του τένις.»

Για τη Vanda Pharmaceuticals, η υποστήριξη του Hellenic Championship σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο και ενδυναμώνει τη σύνδεσή της με τον κόσμο του αθλητισμού.

Ο κ. Mihael H. Polymeropoulos M.D., Πρόεδρος, CEO και Chairman of the Board της Vanda, ανέφερε: «Στη Vanda Pharmaceuticals, η αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε την υγεία των ανθρώπων και να στηρίζουμε την αναζήτησή τους για ευτυχία. Η συνεργασία μας με το Hellenic Championship ATP 250 αποτελεί φυσική προέκταση αυτού του οράματος, καθώς και οι δύο οργανισμοί κινούνται από το πάθος, την αφοσίωση στην υγεία και την ευεξία και την καινοτομία στην αναζήτηση της αριστείας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την επιστροφή του κορυφαίου τένις στην Αθήνα και περήφανοι που είμαστε ο Title Sponsor αυτής της ιστορικής διοργάνωσης.»

Με το τουρνουά να πλησιάζει, οι φίλοι του τένις μπορούν να αναμένουν σύντομα ανακοινώσεις παικτών, εισιτηρίων, δράσεων εθελοντισμού και μοναδικών εμπειριών για το κοινό. Το Hellenic Championship ATP 250 θα προσφέρει επίσης premium hospitality και εταιρικά πακέτα, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και επισκέπτες να βιώσουν το κορυφαίο διεθνές τένις σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον αθλητισμό με το networking και την ψυχαγωγία.

Πέρα από τους αγώνες, το τουρνουά φιλοδοξεί να καθιερωθεί όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά και ως πολιτιστική γιορτή του τένις στην Ελλάδα, προσφέροντας μια εμπειρία που θα αγγίξει αθλητές, φιλάθλους και την ευρύτερη κοινότητα.

Για τις τελευταίες ενημερώσεις, επισκεφθείτε το www.hellenicchampionship.com.