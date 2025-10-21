Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες οι πολίτες θα δουν στους λογαριασμούς τους συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά πιέζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει επιστροφή ενοικίου για το 80% των ενοικιαστών, εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους και αυξήσεις για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μέσω φοροελαφρύνσεων.

Ο υπουργός δηλώνει ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία χωρίς να «ξοδεύει αλόγιστα», επιμένοντας πως η ανακούφιση θα έρθει «με όρους μεταρρυθμιστικούς». Ωστόσο, η διατύπωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν τα μέτρα θα μεταφραστούν σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας ή σε προσωρινή ανακούφιση ενόψει πολιτικής πίεσης.

Το ζητούμενο, με άλλα λόγια, είναι αν τα 2,5 δισ. θα φτάσουν πράγματι εκεί που τα χρειάζονται περισσότερο — ή αν θα μείνουν ένας ακόμα αριθμός στη δημόσια συζήτηση.