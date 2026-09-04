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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν εταιρείες που εκμεταλλεύονται ελικόπτερα στη νησιωτική Ελλάδα, με την επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» να αποκαλύπτει ήδη φορολογικές παραβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Αφορμή, αποτέλεσαν δημοσιεύματα για προσγειώσεις ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ άρχισαν να ξετυλίγουν το νήμα, εξετάζοντας ποιος κατέχει τα πτητικά μέσα, ποιος τα διαχειρίζεται, ποιος εισπράττει από τη χρήση τους και –κυρίως– εάν εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

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Το ελικόπτερο των Κυκλάδων

Η πρώτη υπόθεση αφορά ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων. Ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, εμφανίζεται να έχει μισθωθεί στην Ελλάδα από μη κερδοσκοπικό σωματείο, ενώ την εκμετάλλευσή του έχει διαφορετική εταιρεία με έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου –με μισθώσεις σε τρίτους– και των φορολογικών παραστατικών που εκδόθηκαν. Οι παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί ξεπερνούν ήδη τις 300.000 ευρώ, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής και τα πρόστιμα.

Και δεύτερη υπόθεση στον Αργοσαρωνικό

Παράλληλα εξετάζεται ελικόπτερο αυστριακού νηολογίου που προσγειώθηκε σε νησί του Αργοσαρωνικού. Ανήκει σε αυστριακή εταιρεία και εκμεταλλεύεται από νομικό πρόσωπο με έδρα την Αττική.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, μόνο τον Αύγουστο εντοπίστηκε απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 ευρώ.

Η έρευνα επεκτείνεται πλέον στις οικονομικές και συμβατικές σχέσεις φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ενώ έχει ζητηθεί και διοικητική συνδρομή από άλλη χώρα της ΕΕ.

Η «Ανώμαλη Προσγείωση» δείχνει έτσι ότι πίσω από τις εντυπωσιακές πτήσεις προς δημοφιλή ελληνικά νησιά, οι ελεγκτές αναζητούν πλέον και τη φορολογική διαδρομή των χρημάτων.