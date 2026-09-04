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Στόχος των εξαγγελιών είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών παρεμβάσεων, παρά τις πιέσεις από την ακρίβεια.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς για χιλιάδες συνταξιούχους.

Παράλληλα, σχεδιάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενισχύσεις για τις οικογένειες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση προωθεί επίσης μέτρα για τη στεγαστική πολιτική, εξετάζοντας την παράταση φορολογικών κινήτρων και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αντίθετα, από τον σχεδιασμό για το 2027 εξαιρέθηκαν η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ άρχισε. Σε κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο θα μάθουμε ποιοι θα δουν πραγματικά περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους το 2027! Το οικονομικό επιτελείο έχει περάσει πλέον από τα σενάρια στις τελικές επιλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο που επιχειρεί να μοιράσει το δημοσιονομικό μέρισμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους, εργαζομένους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες. Το μεγάλο στοίχημα της φετινής ΔΕΘ είναι οι αριθμοί των εξαγγελιών να μεταφραστούν σε μετρήσιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία ακρίβεια και στεγαστικό εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο βασικός κορμός των παρεμβάσεων έχει ουσιαστικά κλειδώσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο λογαριασμός των φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων για το 2027 κινείται περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ξεχωριστός δημοσιονομικός χώρος για ενεργειακές επενδύσεις.

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Το φετινό πακέτο της ΔΕΘ επιχειρεί να μοιράσει το όφελος σε πολλές κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που απομένει να οριστικοποιηθεί είναι κυρίως το ακριβές ύψος ορισμένων παρεμβάσεων και όχι η βασική κατεύθυνσή τους.

ΔΕΘ 2026: Τι μπαίνει στο «καλάθι» του πρωθυπουργού

Μέτρο Τι αναμένεται Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες μένει να οριστικοποιηθούν. Κατώτατος μισθός Νέα αύξηση το 2027, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την πορεία προς τον στόχο των 1.000 ευρώ. Το τελικό ύψος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Δημόσιοι υπάλληλοι Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τους μισθούς στο Δημόσιο μέσω του μηχανισμού που ήδη ισχύει. Προσωπική διαφορά συνταξιούχων Από το 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση. Αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί. Ελεύθεροι επαγγελματίες – προκαταβολή φόρου Σχεδιάζεται αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου, με τη μείωση να γίνεται σταδιακά. Τεκμαρτό εισόδημα Διορθώσεις στο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο τον περιορισμό στρεβλώσεων και μεγαλύτερη σύνδεση με τη φορολογική συνέπεια. Οικογένειες – μεσαία τάξη Περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με έμφαση στις οικογένειες και τη μεσαία τάξη. Οι τελικές κλίμακες/ποσά μένουν προς ανακοίνωση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αξιοποίηση και πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Περισσότερα καθαρά στους μισθωτούς

Ένα από τα πλέον «κλειδωμένα» μέτρα της ΔΕΘ είναι η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Εκείνο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι εάν το όφελος θα μοιραστεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ή θα κατευθυνθεί ολόκληρο στους εργαζομένους, αυξάνοντας περισσότερο τις καθαρές αποδοχές τους.

Παράλληλα, η ΔΕΘ θα δώσει το στίγμα για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027. Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την αύξηση στην περιοχή των 40-60 ευρώ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τον κατώτατο από τα σημερινά 920 ευρώ στα 960-980 ευρώ. Η αύξηση θα επηρεάσει, μέσω του μηχανισμού σύνδεσης, και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και μια σειρά από επιδόματα και παροχές που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό.

Τέλος στην προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους

Για περίπου 670.000 συνταξιούχους, μία σημαντική αλλαγή είναι ήδη νομοθετημένη: από το 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι όσοι μέχρι σήμερα έχαναν μέρος ή ολόκληρη την ετήσια αύξηση εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την αύξηση που δικαιούνται.

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Στη ΔΕΘ αναμένεται επίσης να δοθεί έμφαση στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Το ποσό των 300 ευρώ αποτελεί ήδη δεδομένη παρέμβαση, ενώ στις τελικές συσκέψεις εξετάζεται μεγαλύτερη αύξησή του. Τα σενάρια για 400 ευρώ ή περισσότερο παραμένουν ανοιχτά και, επομένως, δεν μπορούν ακόμη να παρουσιαστούν ως οριστική απόφαση.

Μικρότερη προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΔΕΘ. Η παρέμβαση που θεωρείται κλειδωμένη αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% ή χαμηλότερα. Το ακριβές ποσοστό μένει να ανακοινωθεί, αλλά η κατεύθυνση της μείωσης θεωρείται οριστικοποιημένη.

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Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται και στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Η κατεύθυνση είναι να περιορίζεται σταδιακά η επιβάρυνση για τους επαγγελματίες που εμφανίζουν σταθερή φορολογική συνέπεια, καθώς POS, IRIS, myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακές διασταυρώσεις δίνουν πλέον στη φορολογική διοίκηση πληρέστερη εικόνα των πραγματικών συναλλαγών.

Το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει η ΔΕΘ είναι ουσιαστικά «είσαι συνεπής, κερδίζεις», με τη φορολογική συνέπεια να συνδέεται σταδιακά με ευνοϊκότερη μεταχείριση. Οι ακριβείς τεχνικές παράμετροι, ωστόσο, μένει να παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό.

Τι να περιμένουν οι οικογένειες

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Η οικογένεια αποτελεί έναν ακόμη βασικό αποδέκτη του πακέτου της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών με έμφαση στη μεσαία τάξη και στις οικογένειες, ενώ στο τελικό πακέτο εξετάζονται πρόσθετες ενισχύσεις για νοικοκυριά με παιδιά.

Εδώ, όμως, απαιτείται διάκριση μεταξύ κλειδωμένων και υπό εξέταση μέτρων, οι πρόσθετες ελαφρύνσεις για τις οικογένειες παρέμεναν μέχρι τις τελευταίες κυβερνητικές συσκέψεις μία από τις εκκρεμότητες της ΔΕΘ, συνεπώς τα ποσά και τα κριτήρια δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν οριστικά.

Παρεμβάσεις για τη στέγη

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Το στεγαστικό θα έχει επίσης θέση στη ΔΕΘ. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται η συνέχιση φορολογικών κινήτρων που λήγουν στο τέλος του 2026 και η εξέταση νέου μοντέλου στεγαστικού προγράμματος μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζεται να παραταθούν είναι η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που βγάζουν κλειστά ακίνητα στην αγορά ή μεταφέρουν κατοικίες από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.

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Τι δεν θα μπει στο «καλάθι»

Εξίσου σημαντικό με όσα αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ είναι και όσα φαίνεται ότι τελικά δεν χώρεσαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει βγει από τον σχεδιασμό για το 2027 η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22% σε 20%, όπως και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Έτσι, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου της Κυριακής, το περίγραμμα των μέτρων είναι πλέον σαφές: Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για εργαζομένους, πλήρεις αυξήσεις για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για επαγγελματίες και πρόσθετη στήριξη της οικογένειας.

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Το πραγματικό τεστ για το πακέτο της ΔΕΘ θα αρχίσει, πάντως, την επόμενη ημέρα των εξαγγελιών. Όχι από το πόσα μέτρα θα χωρέσουν στην ομιλία του πρωθυπουργού, αλλά από το πόσα ευρώ θα μείνουν τελικά περισσότερα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζομένου, του συνταξιούχου, του επαγγελματία και της οικογένειας.

Με την ακρίβεια να έχει ήδη απορροφήσει σημαντικό μέρος των προηγούμενων αυξήσεων στα εισοδήματα και τη στέγη να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, η ΔΕΘ 2026 καλείται να απαντήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, θα είναι το νέο πακέτο αρκετό ώστε η βελτίωση των οικονομικών δεικτών να γίνει αισθητή και στον καθημερινό οικογενειακό προϋπολογισμό;