Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αξιολογώντας προτάσεις φορέων της αγοράς ενόψει των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό σενάριο αποτελεί η δημιουργία συστήματος επιβράβευσης για τους συνεπείς φορολογούμενους, το οποίο θα προσφέρει προνόμια όπως μειωμένη προκαταβολή φόρου και ταχύτερες επιστροφές χρημάτων.

Παράλληλα, εξετάζονται φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, καθώς και διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών με ελεγχόμενο δημοσιονομικό κόστος.

Οι τελικές αποφάσεις θα καθοριστούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την προώθηση της ανάπτυξης μέσω στοχευμένων μέτρων.

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Μια σειρά από στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες παραμένουν στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, λίγες ημέρες πριν από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Το ενδιαφέρον αποκτούν οι 18 προτάσεις της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων της Αγοράς, καθώς αρκετές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με σενάρια που έχουν εξεταστεί από το υπουργείο Οικονομικών. Κοινός παρονομαστής είναι η αναζήτηση παρεμβάσεων με ελεγχόμενο δημοσιονομικό κόστος αλλά μεγαλύτερο αποτέλεσμα για επενδύσεις, απασχόληση και φορολογική συμμόρφωση. Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται πλέον στη φάση της τελικής επιλογής, καθώς ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος δεν είναι απεριόριστος.

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«Μπόνους» στον συνεπή φορολογούμενο

Η πιο χαρακτηριστική πρόταση είναι η δημιουργία ενός συστήματος επιβράβευσης επιχειρήσεων που αποδεικνύονται συνεπείς σε βάθος τριετίας.

Εμπρόθεσμες δηλώσεις και πληρωμές, τήρηση ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, συνέπεια στο myDATA και απουσία σοβαρών παραβάσεων θα μπορούσαν να λειτουργούν ως ένα είδος φορολογικού «λευκού μητρώου».

Το αντάλλαγμα θα ήταν ουσιαστικό: μικρότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις οφειλών, δυνατότητα διόρθωσης μικρών λαθών χωρίς πρόστιμο και λιγότεροι προληπτικοί έλεγχοι.

Η λογική είναι απλή: το κράτος να μην αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μια επιχείρηση που επί χρόνια εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και μια επιχείρηση με επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Επενδύεις και προσλαμβάνεις; Κερδίζεις φορολογικά

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Στο ίδιο πνεύμα κινούνται οι προτάσεις για φορολογικά κίνητρα στην επανεπένδυση κερδών, ευνοϊκότερη αντιμετώπιση πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων και μείωση του μη μισθολογικού κόστους όταν μια επιχείρηση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται ήδη παρεμβάσεις που αφορούν την προκαταβολή φόρου και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τις αλλαγές στα τεκμήρια έχουν εξεταστεί σενάρια με δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 100-150 εκατ. ευρώ, ώστε να διορθωθούν στρεβλώσεις χωρίς να ανατραπεί η συνολική απόδοση του συστήματος.

Στις 18 προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η σταδιακή κατάργηση αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων, διατήρηση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου των διατακτικών σίτισης από 6 σε 8 ευρώ.

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Η τελική επιλογή στη ΔΕΘ

Τίποτε από αυτά δεν πρέπει ακόμη να θεωρείται δεδομένο. Οι τελικές αποφάσεις θα κριθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την ιεράρχηση που θα κάνει το οικονομικό επιτελείο στις τελευταίες συσκέψεις. Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι θα ενισχυθούν, αλλά κυρίως «πόσα χωρούν» στο τελικό πακέτο, καθώς αρκετές παρεμβάσεις συνεπάγονται μόνιμο κόστος.

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