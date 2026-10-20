Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 οι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ, καταργώντας το υφιστάμενο σύστημα της εκ των υστέρων επιστροφής φόρου.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, επιτρέποντας στους παραγωγούς να διαθέσουν τα κεφάλαιά τους σε άλλες παραγωγικές ανάγκες.

Για την αποφυγή προβλημάτων ρευστότητας στα πρατήρια καυσίμων, θεσπίζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφής του φόρου στους πρατηριούχους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι παραγωγοί οφείλουν να επιλέγουν πρατήρια ενταγμένα στο σύστημα myDiesel, ενώ οι λεπτομέρειες λειτουργίας της εφαρμογής θα παρουσιαστούν επίσημα στις 22 Οκτωβρίου.

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Σημαντική αλλαγή στον τρόπο προμήθειας αγροτικού πετρελαίου έρχεται από την 1η Νοεμβρίου 2026, με στόχο να περιοριστεί το κόστος παραγωγής και να διευκολυνθεί η ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Με την Κοινή Απόφαση Α.1224/2026, οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας στο πρατήριο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν πρώτα ολόκληρο το ποσό και να περιμένουν την επιστροφή του φόρου.

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Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ, η οποία αντικαθιστά το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ.

Τι κερδίζει ο αγρότης

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη ρευστότητα. Μέχρι σήμερα, ο αγρότης πλήρωνε την τιμή του πετρελαίου και στη συνέχεια περίμενε να του επιστραφεί ο ΕΦΚ που δικαιούνταν. Από την 1η Νοεμβρίου, η απαλλαγή θα εφαρμόζεται κατά την αγορά του καυσίμου.

Για παράδειγμα, εάν ένας παραγωγός χρειάζεται 1.000 λίτρα πετρελαίου για τις αγροτικές εργασίες του, δεν θα χρειάζεται πλέον να προκαταβάλει το ποσό του ΕΦΚ που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη αγορά. Αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα δεσμευμένα σε καύσιμα και περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα για σπόρους, λιπάσματα και άλλες ανάγκες της παραγωγής.

Πριν από την προμήθεια καυσίμων, οι παραγωγοί θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι το πρατήριο από το οποίο αγοράζουν έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα myDiesel. Οι αναλυτικές λειτουργίες της εφαρμογής για τους χρήστες αναμένεται να παρουσιαστούν στις 22 Οκτωβρίου.

Αυτόματη επιστροφή φόρου στους πρατηριούχους

Για να μη μεταφερθεί το πρόβλημα ρευστότητας από τους αγρότες στα πρατήρια, προβλέπεται αυτοματοποιημένη επιστροφή του ΕΦΚ στους πρατηριούχους, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Η διαδικασία θα βασίζεται στην επαλήθευση των παραστατικών μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend, χωρίς πρόσθετη ενέργεια από τον επαγγελματία. Παράλληλα, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοθετική διάταξη που προβλέπει την επιστροφή και του ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ, καθώς και την προστασία των σχετικών επιστροφών από κατάσχεση ή συμψηφισμό.

Αφορά και τον καταναλωτή

Το κόστος του πετρελαίου αποτελεί σημαντική δαπάνη για πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς επηρεάζει τη λειτουργία των μηχανημάτων, τις καλλιεργητικές εργασίες και τη συγκομιδή.

Η άμεση φορολογική απαλλαγή μπορεί να μειώσει τις ανάγκες χρηματοδότησης των παραγωγών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων εξόδων. Αυτό έχει σημασία και για τους καταναλωτές, επειδή το ενεργειακό κόστος αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Ωστόσο, όπως μας διδάσκει η πραγματικότητα, η μείωση του κόστους για τον παραγωγό δεν σημαίνει αυτόματη μείωση των τιμών στο ράφι…