Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μόνο 131 από τις 446 εξεταζόμενες περιοχές παρουσιάζουν μέση τιμή ακινήτων κάτω από 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο δείκτης τιμών του Spitogatos για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφει σημαντική ετήσια άνοδο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στην Αττική η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3.201 ευρώ ανά τετραγωνικό, με τα Νότια Προάστια να αποτελούν την ακριβότερη περιοχή της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη η διάμεση ζητούμενη τιμή ανέρχεται σε 2.381 ευρώ ανά τετραγωνικό, με τις οικονομικότερες επιλογές να εντοπίζονται κυρίως στη δυτική πλευρά.

Η ζήτηση για οικονομικά ακίνητα υπερβαίνει το διαθέσιμο απόθεμα, ενώ η διαπραγμάτευση για την τελική τιμή αγοράς κυμαίνεται από 9% έως 14%.

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Σύμφωνα με στοιχεία του Indómio, μόνο 131 από τις 446 περιοχές που εξετάστηκαν έχουν μέση τιμή κάτω από 2.000 €/τ.μ., ενώ ο εθνικός μέσος όρος είναι 2.800 €/τ.μ. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, το όριο των 2.000 ευρώ θεωρείται πλέον χαμηλή τιμή για τις περισσότερες περιοχές.

Άνοδος σε όλη τη χώρα

Ο δείκτης τιμών του Spitogatos για το α’ τρίμηνο του 2026 δείχνει ετήσια άνοδο 6,5% στην Αττική, 9,7% στη Θεσσαλονίκη και 10,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο κέντρο της Αθήνας, η τιμή ανέβηκε από 2.317 σε 2.500 ευρώ ανά τ.μ., δηλαδή 7,9%.

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Αττική: δύο διαφορετικές αγορές

Στις 137 περιοχές της Αττικής που εξετάστηκαν, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3.201 €/τ.μ., με ετήσια αύξηση 4,64%. Το 3ο τρίμηνο του 2026, τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες ήταν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας, με 4.257 και 4.091 €/τ.μ. αντίστοιχα. Στην κορυφή της Αττικής βρίσκεται η Βουλιαγμένη, με 7.442 €/τ.μ., και ακολουθούν η Βούλα με 6.389 και το Ελληνικό με 5.849.

Στον αντίποδα, ο Βαρνάβας είναι η οικονομικότερη περιοχή με 1.448 €/τ.μ., ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, οι Αχαρνές, το Πέραμα και τα Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας, δώδεκα γειτονιές παραμένουν κάτω από τα 2.000 €/τ.μ. Οι φθηνές περιοχές δεν είναι όμως ακίνδυνες για τον αγοραστή: η Νέα Φιλαδέλφεια κατέγραψε την ισχυρότερη ετήσια αύξηση στην Αττική, 23,4%.

Θεσσαλονίκη: πιο προσιτή, με πολλές εξαιρέσεις

Στη Θεσσαλονίκη, 32 περιοχές είναι κάτω από 2.000 €/τ.μ., κυρίως στη δυτική πλευρά. Για το σύνολο του νομού, η διάμεση ζητούμενη τιμή είναι 2.381 €/τ.μ., ενώ στο κέντρο φτάνει τα 2.750 €/τ.μ. Οι ακριβότερες περιοχές είναι η Καλαμαριά με 3.243 €/τ.μ., το Κέντρο με 3.075 και η Χαριλάου με 3.000. Οι φθηνότερες είναι η Μυγδονία με 938 €/τ.μ. και η Καλλιθέα με 1.000, και ακολουθούν τα Βασιλικά, ο Χορτιάτης και ο Εχέδωρος.

Τι αγοράζει κανείς με 200.000 ευρώ

Με αυτόν τον προϋπολογισμό, ο αγοραστής έχει πρόσβαση στο 29,5% των διαθέσιμων ακινήτων στην Αττική και στο 52,6% στη Θεσσαλονίκη.

Η μάχη για τα φθηνά σπίτια

Η ανάλυση του Spitogatos για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 δείχνει ότι η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα, με τη ζήτηση να υπερβαίνει σημαντικά το απόθεμα. Στα ενοίκια κάτω των 600 ευρώ στα Βόρεια Προάστια, αντιστοιχούν 281,7 αναζητήσεις και 21,1 leads σε κάθε διαθέσιμο ακίνητο. Πανελλαδικά, ανά ακίνητο προς ενοικίαση αναλογούν κατά μέσο όρο 23,38 αναζητήσεις, έναντι 11,68 στην πώληση.

Παράλληλα, έρευνα της Uniko δείχνει ότι το ενδιαφέρον των αγοραστών επικεντρώνεται σε κατοικίες έως 100.000 ευρώ, ενώ στα ακίνητα άνω των 300.000 ευρώ η ζήτηση είναι περιορισμένη.

Περιθώριο για παζάρι

Η Uniko παρακολούθησε 500 συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η απόκλιση ζητούμενης και τελικής τιμής φτάνει έως -14% στις ακριβές περιοχές, ενώ στις προσιτές είναι κοντά στο -9%. Ως προσιτές η εταιρεία θεωρεί το Περιστέρι, τους Αμπελόκηπους, τις Αχαρνές, την Καισαριανή, το Γαλάτσι, το Αιγάλεω, τον Κορυδαλλό και την Καλλιθέα. Ο μέσος χρόνος παραμονής μιας αγγελίας στην Αττική είναι 84 ημέρες.