Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει πλήρως το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μια ψηφιακή πλατφόρμα που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που καταγράφονται, παρακολουθούνται και ελέγχονται τα ακίνητα στη χώρα.

Το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη και περίπου επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου που κατέχουν.

Το Μητρώο θα δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο στην Ελλάδα, όπου θα αποτυπώνονται στοιχεία όπως είδος ακίνητου, επιφάνεια, θέση, όροφος, κατάσταση ηλεκτροδότησης, αλλά και η χρήση – αν είναι δηλαδή κύρια κατοικία, εξοχική, μισθωμένο ή κενό.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν για κάθε ακίνητο τα ακόλουθα:

Την πραγματική χρήση (π.χ. κύρια κατοικία, δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική, γραφείο ή κατάστημα).

(π.χ. κύρια κατοικία, δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική, γραφείο ή κατάστημα). Αν το ακίνητο ενοικιάζεται με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση. Αν το ακίνητο παραχωρείται δωρεάν σε μέλη της οικογένειας ή άλλους, ή αν παραμένει κενό .

σε μέλη της οικογένειας ή άλλους, ή αν . Στοιχεία που αφορούν παροχές ρεύματος και νερού, πιθανά μισθωτήρια, και κάθε σχετική πληροφορία που έχει σχέση με τη χρήση του ακινήτου.

Η ΑΑΔΕ θα συνδέσει το ΜΙΔΑ με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων – όπως αυτές του Ε9, του Κτηματολογίου, της ΔΕΔΔΗΕ και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας – ώστε τα στοιχεία να “ταιριάζουν” και να διασφαλίζεται η ακρίβειά τους.

Πού στοχεύει το νέο Μητρώο ακινήτων

Η δημιουργία του ΜΙΔΑ έχει πολλαπλούς στόχους:

Καταγραφή της αλήθειας : να εμφανιστεί για πρώτη φορά μια πλήρης και αξιόπιστη εικόνα της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

: να εμφανιστεί για πρώτη φορά μια πλήρης και αξιόπιστη εικόνα της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Μείωση φοροδιαφυγής : να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου ακίνητα δηλώνονται ως κενά, αλλά έχουν ηλεκτροδοτούμενη χρήση ή εμφανίζουν εισοδήματα (π.χ. από ενοίκια) που δεν έχουν δηλωθεί.

: να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου ακίνητα δηλώνονται ως κενά, αλλά έχουν ηλεκτροδοτούμενη χρήση ή εμφανίζουν εισοδήματα (π.χ. από ενοίκια) που δεν έχουν δηλωθεί. Προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων : τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2 , μειώνοντας λάθη και ταλαιπωρία.

: τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων , μειώνοντας λάθη και ταλαιπωρία. Σωστή στεγαστική και οικονομική πολιτική: η πλήρης εικόνα της αγοράς ακινήτων θα δώσει σημαντικά εργαλεία στη σχεδίαση στοχευμένων πολιτικών για την κατοικία και την στέγαση.

Η ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ σημαίνει ότι στο μέλλον κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θα πρέπει να παρακολουθεί και να ενημερώνει τα στοιχεία της περιουσίας του μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι διασταυρώσεις θα είναι αυτόματες και οποιαδήποτε αναντιστοιχία (π.χ. ακίνητο δηλωμένο ως κενό αλλά με ενεργούς λογαριασμούς ρεύματος) μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον έλεγχο ή διευκρινίσεις. Παράλληλα, τα στοιχεία για μισθώσεις ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοικίων) θα καταγράφονται και θα επικυρώνονται πιο αξιόπιστα, ενώ η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές να επιβεβαιώνουν τα μισθωτήρια που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τους.

Με τον ΜΙΔΑ η πολιτεία και οι πολίτες θα έχουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων συγκεντρωμένα, σε μια ενιαία, ψηφιακή πλατφόρμα, για πρώτη φορά.