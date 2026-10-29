Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες που θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιχορήγηση έως 38.500 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες απαιτούν Σχέδιο Παρεμβάσεων και Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιανουαρίου 2027.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουν αναλάβει τον ρόλο των φορέων υλοποίησης της δράσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027. Η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα και να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία, είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε μέσω εκμίσθωσης.

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανεβάζοντας το συνολικό δυνητικό ποσό ενίσχυσης στις 38.500 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Advertisement

Advertisement

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων που επιθυμούν να ανακαινίσουν κατοικίες, ώστε αυτές να επανέλθουν σε χρήση. Στην παρούσα φάση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι διαθέτουν κλειστή κατοικία που πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας

Οι ακριβείς προϋποθέσεις συμμετοχής, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι απαιτήσεις για την κατάσταση της κατοικίας περιγράφονται στον επίσημο Οδηγό Εφαρμογής.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους. Οι συγκεκριμένες επιλέξιμες εργασίες και οι σχετικοί περιορισμοί καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου.

Advertisement

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας και να υποβάλουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, μαζί με τις απαιτούμενες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά. Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την κατάθεση της αίτησης. Ωστόσο, συνιστάται, ώστε να προετοιμαστεί σωστά το Σχέδιο Παρεμβάσεων και να περιοριστεί ο κίνδυνος λαθών.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Advertisement

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη φάση λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2027. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που χρησιμοποιούνται ήδη θα πρέπει να περιμένουν τη δεύτερη φάση του προγράμματος, καθώς η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις ανοιχτές κατοικίες θα ενεργοποιηθεί αργότερα.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης είναι διαθέσιμα ο Οδηγός Εφαρμογής, τα παραρτήματά του, η σχετική νομοθεσία, συχνές ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης.

Φορείς υλοποίησης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Advertisement