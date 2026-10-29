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Με μετρητά θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους οι καταναλωτές που επιλέγουν αντικαταβολή, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση των μετρητών κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier.

Η επίμαχη διάταξη, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον εμπορικό κόσμο και στις εταιρείες ταχυμεταφορών, δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έτσι, το καθεστώς που ισχύει σήμερα παραμένει αμετάβλητο, με τους καταναλωτές να διατηρούν τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά για αγορές μικρότερες των 500 ευρώ.

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Πότε επιτρέπονται τα μετρητά – Παραδείγματα

Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι συναλλαγές λιανικής συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Αντίθετα, για αγορές κάτω των 500 ευρώ εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση μετρητών, εφόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα αντικαταβολής.

Στην πράξη:

Παραγγελία 50 ευρώ: Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά στον courier.

Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά στον courier. Παραγγελία 150 ευρώ: Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά.

Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά. Παραγγελία 499 ευρώ: Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά.

Επιτρέπεται η πληρωμή με μετρητά. Παραγγελία 500 ευρώ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Παραγγελία 800 ευρώ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή.

Η υποχρέωση αφορά τη συνολική αξία της συναλλαγής και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τεχνητό διαχωρισμό της πληρωμής, “κόβοντας” την ίδια παραγγελία των 800€ σε δύο των 400€ που παραδίδονται την ίδια στιγμή.