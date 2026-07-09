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Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, προχωρώντας σε μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

Η πρωτοβουλία αφορά κατηγορίες τροφίμων, ειδών καθημερινής διαβίωσης, προϊόντων καθαρισμού και σχολικών ειδών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα αναλάβει την εποπτεία της τήρησης των δεσμεύσεων από τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες και η λίστα των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του κόστους ζωής.

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Από τις 31 Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και του υπουργείου.

Στη συνάντηση καθορίστηκαν οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία, οι οποίες περιλαμβάνουν τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και προϊόντα συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και το πλαίσιο των μειώσεων που θα ισχύσουν.

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Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, στόχος είναι οι τιμές να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5%, ενώ επιδίωξη της κυβέρνησης είναι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν να προχωρήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα είναι εθελοντική, ενώ η διάρκεια της πρωτοβουλίας θα κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι συμμετέχουσες εταιρείες.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για την ανάγκη αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά αγαθά, ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια περίοδο που το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική ανησυχία των πολιτών.

Την εποπτεία της εφαρμογής του μέτρου θα έχει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία θα παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων των επιχειρήσεων, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής της πρωτοβουλίας θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί ποια προϊόντα και ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ώστε από το τέλος Αυγούστου οι καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώσουν στην πράξη τις πρώτες μειώσεις στα ράφια των καταστημάτων.

Κατηγορίες προϊόντων

-Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

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-Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

-Ψωμί και αλεύρι

-Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

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-Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

-Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

-Καφές, δημητριακά

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-Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

-Αναψυκτικά

-Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

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-Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

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-Σχολικά είδη