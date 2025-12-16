Καθώς η χώρα εισέρχεται στην πιο κρίσιμη οικονομικά φάση του έτους, με το τέταρτο τρίμηνο να συγκεντρώνει τον υψηλότερο τζίρο για το λιανεμπόριο και σημαντικό μέρος των ετήσιων εσόδων του τουρισμού, τα συνεχιζόμενα μπλόκα των αγροτών πυροδοτούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο.

ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ σε κοινή ανακοίνωση κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» και υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις (έστω και όταν πηγάζουν από υπαρκτά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα) απειλούν τη λειτουργία της αγοράς, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία.

Πρόκειται για μια οικονομική «βόμβα» με «χρονόμετρο» τις γιορτές. H ροή προϊόντων προς τα καταστήματα καθυστερεί, οι προμηθευτές παλεύουν να τηρήσουν χρονοδιαγράμματα παραδόσεων, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις βλέπουν τον τζίρο τους να απειλείται, σε μια περίοδο που κάθε απώλεια εσόδων είναι κρίσιμη για την επιβίωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα μπλόκα δεν είναι απλώς μια τοπική ενόχληση στον οδικό άξονα της Λάρισας ή αλλού, έχουν ήδη μετατραπεί σε καθημερινό εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία του εθνικού οδικού δικτύου και κρίσιμων κόμβων μεταφορών, με επαναλαμβανόμενους αποκλεισμούς σε σημεία της Μακεδονίας και στα σύνορα, που διαταράσσουν σημαντικά την κίνηση εμπορευμάτων και ταξιδιωτών.

Παράλληλα, παρά τις εκκλήσεις για ουσιαστικό διάλογο, οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα, απορρίπτοντας ή αντιμετωπίζοντας με καχυποψία -για την ώρα- τις κυβερνητικές προτάσεις, που οι περισσότεροι αγρότες σπεύδουν να τις χαρακτηρίσουν ανεπαρκείς…

Η απουσία αποφασιστικής κυβερνητικής παρέμβασης δεν είναι απλώς γκάφα, παρατηρούν παράγοντες της αγοράς, είναι στρατηγική αποτυχία σε μια στιγμή που η ευστάθεια των μεταφορών και η ομαλή λειτουργία της αγοράς πρέπει να αποτελούν πρωταρχική προτεραιότητα. Η κυβέρνηση καλείται όχι μόνο να ενισχύσει τον διάλογο για την προστασία του πρωτογενούς τομέα, αλλά και να διασφαλίσει άμεσα ανοικτές οδούς και ομαλή ροή αγαθών, πριν η ζημιά μετακυλιστεί από τους αγρότες στο σύνολο της οικονομίας και σε όλους τους πολίτες.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καθώς όσο οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν και τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους, η οικονομία πληρώνει ήδη το κόστος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για σημαντικές απώλειες (από 20 έως 40 εκ. ευρώ την ημέρα…) ενόψει της υψηλής περιόδου των εορτών, και τον κίνδυνο να δούμε περαιτέρω συρρίκνωση του τζίρου και πίεση στις μικρές επιχειρήσεις.

Σε τελική ανάλυση δεν τίθεται μόνο θέμα αγροτικών αιτημάτων, αλλά η ίδια η αποστολή της κυβέρνησης να διασφαλίσει τη συνοχή της οικονομίας, την ομαλή λειτουργία των μεταφορών και, ταυτόχρονα, την προστασία του παραγωγικού πυλώνα της χώρας.

Η ευθύνη για μια αξιόπιστη και άμεση λύση βαραίνει την πολιτεία και το κόστος της καθυστέρησης σύντομα θα αποτυπωθεί στην αγορά, με αριθμούς και «λουκέτα» σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.