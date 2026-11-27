Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Black Friday αποτελεί παγκόσμιο εμπορικό θεσμό που προωθεί την κατανάλωση, ενώ την ίδια ημέρα η πρωτοβουλία Buy Nothing Day καλεί τους πολίτες σε αποχή από τις αγορές.

Στην Ελλάδα η Black Friday έχει επεκταθεί χρονικά, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή των καταναλωτών στον έλεγχο των τιμών και στην αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τριάντα ημερών, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις εκπτώσεις προς τους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν το ιστορικό τους και να αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές προϊόντων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

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Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να αναζητήσουν μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αλυσίδες λιανικής. Είναι η Black Friday, η ημέρα που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα του πλανήτη.

Την ίδια ημέρα, όμως, υπάρχει και ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα: Μην αγοράσετε τίποτα! Είναι η Buy Nothing Day, η διεθνής πρωτοβουλία που γεννήθηκε ως αντίδραση στην υπερκατανάλωση και στη διαρκή πίεση για περισσότερες αγορές.

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Η σύμπτωση δεν είναι τυχαία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, οι δύο ημέρες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η μία καλεί τους πολίτες να καταναλώσουν. Η άλλη τους καλεί να αναρωτηθούν εάν πραγματικά χρειάζονται όσα αγοράζουν.

Πώς γεννήθηκε η Black Friday

Η Black Friday πραγματοποιείται την επομένη της αμερικανικής γιορτής των Ευχαριστιών, η οποία εορτάζεται την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Η ιστορική χρήση του όρου συνδέεται κυρίως με τη Φιλαδέλφεια των δεκαετιών του 1950 και του 1960. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν την έκφραση για να περιγράψουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αναστάτωση που προκαλούσαν τα πλήθη.

Αργότερα οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν μια πιο θετική ερμηνεία: τη μετάβαση από τα «κόκκινα» των ζημιών στα «μαύρα» των κερδών στα λογιστικά βιβλία. Σταδιακά η Black Friday μετατράπηκε σε παγκόσμιο εμπορικό θεσμό.

Από την Αμερική στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η Black Friday άρχισε να καθιερώνεται ευρύτερα από το 2016. Αρχικά συνδέθηκε κυρίως με μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών. Σήμερα συμμετέχουν επιχειρήσεις ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, οικιακού εξοπλισμού και πολλών άλλων κατηγοριών. Η μία ημέρα μετατράπηκε σε εβδομάδα προσφορών και, σε αρκετές περιπτώσεις, σε ολόκληρο μήνα προωθήσεων.

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Οι εκπτώσεις που χρειάζονται δεύτερη ανάγνωση

Μια μεγάλη επιγραφή με ποσοστό έκπτωσης δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ο καταναλωτής εξοικονομεί χρήματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 98/6/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/2161, η τιμή αναφοράς για μια ανακοινωμένη μείωση πρέπει, κατά κανόνα, να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν πωλούνταν προς 100 ευρώ, στη συνέχεια αυξήθηκε στα 150 ευρώ και αμέσως μετά διαφημίστηκε προς 100 ευρώ ως μεγάλη προσφορά, ο καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει λανθασμένη εικόνα. Η πραγματική σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση το ιστορικό της τιμής.

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Το ελληνικό πρόβλημα της ακρίβειας

Όταν μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε τρόφιμα, ενέργεια, ενοίκιο και βασικές ανάγκες, η αγορά ενός προϊόντος με έκπτωση δεν αποτελεί απαραίτητα οικονομική ευκαιρία. Μπορεί να είναι μια αναγκαία αγορά που αναβλήθηκε για μήνες ή μια δαπάνη που γίνεται μόνο επειδή η διαφήμιση δημιουργεί την αίσθηση ότι η ευκαιρία θα χαθεί.

Buy Nothing Day: Η ημέρα της αντίστασης στην υπερκατανάλωση

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Η Buy Nothing Day ξεκίνησε το 1992 στον Καναδά, με πρωτοβουλία του καλλιτέχνη και ακτιβιστή Τεντ Ντέιβ. Στη συνέχεια συνδέθηκε με το περιοδικό και το ακτιβιστικό δίκτυο Adbusters, αποκτώντας διεθνή προβολή.

Η βασική ιδέα είναι απλή: Για μία ημέρα, οι πολίτες καλούνται να απέχουν από τις αγορές, αμφισβητώντας την αντίληψη ότι η ευτυχία και η προσωπική ικανοποίηση συνδέονται με τη συνεχή απόκτηση προϊόντων. Η πρωτοβουλία έχει και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς η παραγωγή, μεταφορά και απόρριψη αγαθών απαιτούν ενέργεια και πόρους.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες την ίδια ημέρα

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Η Black Friday στηρίζεται στην ενίσχυση της ζήτησης και στην αύξηση των πωλήσεων. Η Buy Nothing Day προτείνει μια προσωρινή διακοπή της κατανάλωσης, ώστε οι πολίτες να επανεξετάσουν τις ανάγκες τους. Δεν σημαίνει ότι όλες οι αγορές είναι περιττές ούτε ότι κάθε έκπτωση είναι παραπλανητική. Για πολλά νοικοκυριά, μια πραγματική μείωση τιμής μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια.

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Τι πρέπει να προσέχουν οι Έλληνες καταναλωτές

Η σύγκριση τιμών σε περισσότερα καταστήματα, η αναζήτηση του ιστορικού τιμής και ο έλεγχος των όρων επιστροφής μπορούν να αποτρέψουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Προσοχή χρειάζεται και στις διαδικτυακές αγορές: ψεύτικα καταστήματα, ύποπτοι σύνδεσμοι και δήθεν προσφορές αποτελούν γνωστές μεθόδους εξαπάτησης.

Στις περισσότερες εξ αποστάσεως αγορές από επαγγελματίες εμπόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, με νόμιμες εξαιρέσεις. Αντίθετα, στις αγορές από φυσικά καταστήματα δεν υπάρχει γενικό δικαίωμα επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος επειδή ο αγοραστής άλλαξε γνώμη. Πρέπει επίσης να ελέγχεται το τελικό κόστος μαζί με ΦΠΑ και έξοδα αποστολής.

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Τι έδειξε ο ευρωπαϊκός έλεγχος

Σε ευρωπαϊκό έλεγχο προσφορών Black Friday του 2022 εξετάστηκαν 16.000 προϊόντα από 176 ιστοσελίδες. Περίπου μία στις τέσσερις ανακοινώσεις μειώσεων τιμών δεν συμμορφωνόταν με τη νομοθεσία, ενώ παραβάσεις εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον 43% των ιστοσελίδων. Πρόκειται για ευρωπαϊκά ευρήματα και όχι ειδικά για την Ελλάδα.

Η μεγάλη αντίφαση της 27ης Νοεμβρίου

Η Black Friday συμπίπτει με την Buy Nothing Day στις 27 Νοεμβρίου 2026. Η μία θεωρεί την αύξηση της κατανάλωσης κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Η άλλη υποστηρίζει ότι η κοινωνία πρέπει να επανεξετάσει το μοντέλο της διαρκούς αγοράς και αντικατάστασης προϊόντων.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ακρίβειας, η απάντηση ίσως βρίσκεται κάπου ανάμεσα: να αξιοποιεί πραγματικές προσφορές, αλλά να μην παρασύρεται από τεχνητές ανάγκες. Γιατί τελικά η μεγαλύτερη έκπτωση μπορεί να είναι εκείνη που δεν χρειάστηκε ποτέ να αναζητήσουμε: να μην αγοράσουμε κάτι που δεν χρειαζόμαστε.

Πηγές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Έλεγχοι προστασίας καταναλωτών: https://commission.europa.eu/topics/consumers/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ανακοινώσεις μειώσεων τιμών: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2806%29

Adbusters – Buy Nothing Day: https://adbusters.substack.com/p/buy-nothing