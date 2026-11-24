Black Friday – Εβδομάδα μεγάλων προσφορών με φόντο τα Χριστούγεννα και τις οικονομικές ενισχύσεις

Black Friday: Τι συμβαίνει στο μυαλό του καταναλωτή – Η επιστήμη πίσω από τις εκπτώσεις και τις αγορές

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Black Friday έχει μετατραπεί σε μια γενικευμένη εμπορική διοργάνωση, περιλαμβάνοντας πλέον προσφορές για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς περιορισμούς.

Οι φετινές εκπτώσεις επεκτείνονται από βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και αυτοκίνητα, μέχρι ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς της ανθρώπινης ζωής και της προσωπικής καθημερινότητας.

Στις πιο ασυνήθιστες επιλογές περιλαμβάνονται θεραπείες γονιμότητας, πλαστικές επεμβάσεις, προβλέψεις ταρώ, τεφροδόχοι κατοικιδίων και προσφορές για κηδείες ζευγαριών.

Η ευρεία συμμετοχή επιχειρήσεων επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της εκπτωτικής περιόδου, η οποία πλέον αγγίζει ακόμη και υπηρεσίες που σχετίζονται με το πένθος.

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Η Black Friday έχει εξελιχθεί σε μια εκπτωτική διοργάνωση χωρίς όρια, με επιχειρήσεις από κάθε κλάδο να επιστρατεύουν προσφορές ακόμη και για προϊόντα και υπηρεσίες που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι θα μπορούσαν να μπουν σε μια τέτοια καμπάνια.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει επιλογές που προκαλούν έκπληξη, αμηχανία, αλλά και αρκετό μαύρο χιούμορ. Από θεραπείες γονιμότητας και πλαστικές επεμβάσεις μέχρι προβλέψεις ταρώ και τεφροδόχους για κατοικίδια, οι εκπτώσεις της Black Friday φαίνεται πως καλύπτουν πλέον κάθε πιθανή ανάγκη.

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Ανάμεσα στις πιο παράδοξες προσφορές ξεχωρίζουν, μάλιστα, οι εκπτώσεις σε κηδείες για ζευγάρια, μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εμπορική πρωτοβουλία που αποτυπώνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αξιοποίηση της δημοφιλούς εκπτωτικής περιόδου.

Black Friday με προσφορές ακόμη και σε κηδείες και τεφροδόχους κατοικίδιων

Όπως παρουσιάστηκε σε σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News» του Mega, η Black Friday έχει μετατραπεί σε μια γενικευμένη εμπορική καμπάνια, στην οποία σχεδόν κανένα προϊόν ή υπηρεσία δεν μένει εκτός εκπτωτικού παιχνιδιού.

Εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, όπως οι θεραπείες γονιμότητας και οι πλαστικές επεμβάσεις. Πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν προσωπικές επιλογές και σημαντικές αποφάσεις ζωής, οι οποίες πλέον διαφημίζονται και στο πλαίσιο των προσφορών της Black Friday.

Στις πιο ασυνήθιστες επιλογές συναντά κανείς επίσης συνεδρίες και προβλέψεις ταρώ, αλλά και τεφροδόχους για κατοικίδια. Η εκπτωτική διάθεση φτάνει, επομένως, ακόμη και σε προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την απώλεια και το πένθος.

Ωστόσο, την πιο μακάβρια θέση στη φετινή λίστα καταλαμβάνουν οι προσφορές για κηδείες ζευγαριών, οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της φύσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Εκπτώσεις από το κρέας και τη γραβιέρα μέχρι αυτοκίνητα και σκάφη

Οι προσφορές της Black Friday δεν περιορίζονται, φυσικά, στις ιδιαίτερες και απρόσμενες υπηρεσίες. Στη λίστα περιλαμβάνονται και καθημερινά προϊόντα, όπως το κρέας, καθώς και παραδοσιακά τρόφιμα, μεταξύ των οποίων η Φραγκοσυριανή γραβιέρα.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές εκπτώσεις καταγράφονται και στην αγορά αυτοκινήτου, με μειώσεις τιμών και εμπορικές προτάσεις που θυμίζουν ακόμη και ξεπούλημα. Αίσθηση προκαλεί, επίσης, η παρουσία σκαφών και βαρκών στις εκπτωτικές καμπάνιες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στα τέλη Νοεμβρίου και ο Δεκέμβριος βρίσκεται προ των πυλών.

Η φετινή Black Friday επιβεβαιώνει ότι η έννοια των προσφορών έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά. Από τις κλασικές αγορές και τα τρόφιμα μέχρι τις πιο ασυνήθιστες υπηρεσίες, ακόμη και εκείνες που σχετίζονται με ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές της ανθρώπινης ζωής, σχεδόν τα πάντα μπορούν πλέον να βρεθούν στη λίστα των εκπτώσεων.

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