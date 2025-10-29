Μετά από εβδομάδες εντυπωσιακής ανόδου, που έσπασαν ρεκόρ όλων των εποχών, χρυσός και ασήμι φαίνεται να χάνουν λίγο από τη λάμψη τους. Τα δύο πολύτιμα μέταλλα, που αποτελούν παραδοσιακά το «ασφαλές λιμάνι» των επενδυτών σε δύσκολες πολιτικές και οικονομικές εποχές, φαίνεται να ισορροπούν μετά από μήνες ξέφρενου ράλι καθώς απομακρύνονται οι γεωπολιτικές και οικονομικές αστάθειες.

«Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στην ισχυροποίηση του δολαρίου και στις ενθαρρυντικές εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ με την Κίνα και την Ινδία», δήλωσε ο Rahul Kalantri, Αντιπρόεδρος Εμπορευμάτων στην Mehta Equities Ltd. Όπως ανέφερε, «το κλίμα επηρεάστηκε θετικά από την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα, οδηγώντας πολλούς επενδυτές σε ρευστοποίηση κερδών σε όλους τους τομείς».

Έτσι, οι παγκόσμιες τιμές του χρυσού υποχώρησαν σταθερά κάτω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων και κυμαίνονται στα 3.927 δολάρια ανά ουγγιά, αν και το 2025 είναι μια από τις καλύτερες χρονιές τους με τον χρυσό να αυξάνεται κατά 50% από την καλύτερη απόδοση του το 1979 και το ασήμι κατά 78% από το 1980.

Οι τιμές των χρυσών νομισμάτων αυξήθηκαν επίσης κατά περισσότερο από 30% τους τέσσερις μήνες που οδήγησαν στο ιστορικό υψηλό της περασμένης εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America, οι εισροές σε χαρτοφυλάκια χρυσού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ξεπέρασαν στο σύνολό τους όλων των τελευταίων 14 χρόνων.

Είναι ο χρυσός φούσκα της αγοράς;

«Η ιδέα ότι η απότομη αύξηση της πραγματικής τιμής του χρυσού από τις αρχές Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις αυξανόμενες ανησυχίες για την «υποτίμηση» του δολαρίου και την πιστοληπτική ικανότητα των ανταγωνιστικών «ασφαλών» περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ, δεν ευσταθεί», δήλωσε ο John Higgins, επικεφαλής οικονομολόγος αγοράς στην Capital Economics.

«Αντ αυτού, η απότομη αύξηση φαίνεται να τροφοδοτήθηκε από τον φόβο μήπως χάσουμε μια άνθηση που μπορεί να μετατραπεί σε μια μίνι-ύφεση» τόνισε.

Το Ινστιτούτο Επενδύσεων της BlackRock, με επικεφαλής τον Jean Boivin, πιστεύει ότι όσο οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν μανιωδώς χρυσό οι τιμές του θα αυξάνονται. Μόνο η Τράπεζα της Κίνας πρόσθεσε 39,2 τόνους χρυσού στα αποθέματά της, από τότε που επέστρεψε στην αγορά τον Νοέμβριο του 2024.

Ωστόσο, η Capital Economics έχει μειώσει την τιμή-στόχο για τον χρυσό για το τέλος του επόμενου έτους σε περίπου 3.500 δολάρια ανά ουγγιά κάνοντας λόγο για «μια φούσκα της αγοράς που βρίσκεται στα τελικά της στάδια».

Η εντυπωσιακή άνοδος του ασημιού

Όμως ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η άνοδος στην τιμή του ασημιού που εκτοξεύτηκε κατά 78% από την αρχή του 2025 φτάνοντας στα 54,45 δολάρια ανά ουγγιά και σπάζοντας το ρεκόρ των τελευταίων 45 ετών.

Μάλιστα, η διορθωση προς τα κάτω των τελευταίων ημερών ήταν πολύ πιο ομαλή για το ασήμι καθώς κατάφερε να διατηρήσει την τιμή του πάνω από τα 50 δολάρια.

Από τους βασικούς λόγους που διατηρεί την τιμή του είναι η χρήση του μεταξλυ άλλων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τουν ημιαγωγούς, ηλιακές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικά είδη.

Επίσης η προσφορά του είναι περιορισμένη ενώ η ζήτηση του αυξάνεται. Πρόσφατη ανάλυση της Shanghai Metals Market, αναφέρει ότι η παγκόσμια προσφορά ασημιού έχει συρρικνωθεί κατά 0,9% ετησίως από το 2020, ενώ «η κατανάλωση επιταχύνεται σε πολλούς τομείς».

Αυτό οφείλεται στο ότι μόνο το 20% της παραγωγής προέρχεται από ορυχεία καθαρού ασημιού ενώ το 80% παράγεται ως υποπροϊόν άλλων ορυκτών, όπως ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος ενώ εξαντλούνται και τα κοιτάσματα αργύρου σε μεγάλα ορυχεία.

