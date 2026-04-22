Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σημείωσαν διακυμάνσεις στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές την Τετάρτη, καθώς η κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ασαφής.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν μέχρι να προχωρήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών αλλά κρατά σε ισχύη τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και στους ιρανικούς λιμένες. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αποκλείουν τα λιμάνια του Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να παρουσιάσει μια «ενιαία πρόταση».

Μετά το άνοιγμα με άνοδο, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 0,2% στα 98,32 δολάρια (72,73 λίρες) το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 0,3% στα 89,41 δολάρια.

Αιτία για τις νέες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου ήταν η απόφαση του Ιράν να μην προσέλθει χθες στο Πακινστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ και η συνακόλουθη καθησυχαστική για τις αγορές κίνηση του Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση πυρός.

Στο μεταξύ, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία έχει «αναγκάσει εκατοντάδες πλοία» να κατευθύνονται προς πλούσιες σε πετρέλαιο πολιτείες των ΗΠΑ, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και η Αλάσκα. Ενώ δεν είναι σαφές σε τι είδους πλοία αναφερόταν, οι ναυτιλιακοί και εμπορικοί αναλυτές λένε στο BBC Verify ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει πράγματι οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για αμερικανικό αργό πετρέλαιο.

Τα Στενά αποτελούν κρίσιμο σημείο διαμετακόμισης για το πετρέλαιο του Κόλπου, αλλά οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν υποστεί σοβαρά προβλήματα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Μη μπορώντας να έχουν πρόσβαση σε αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών, οι εισαγωγείς αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές.

Δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσης θαλάσσιων μεταφορών Kpler υποδηλώνουν ότι 71 πετρελαιοφόρα, γνωστά ως Very Large Crude Carriers (VLCCs), κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ για να παραλάβουν φορτίο.