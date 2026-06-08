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Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι τιμές του πετρελαίου, με άνοδο πάνω από 3,5%, καθώς το κλίμα στην αγορά επηρεάζει η νέα ένταση στο Ιράν που εξαπέλυσε πυραύλους στο Ισραήλ, προειδοποιώντας για περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες στον Λίβανο και εγείροντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα μιας εύθραυστης εκεχειρίας εν μέσω αδιεξόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (8.6.2026) ανακάμπτοντας μετά από δύο εβδομάδες απωλειών εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τις νέες επιθέσεις στο Ισραήλ για τις οποίες ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

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Στο ίδιο μοτίβο κινούνται οι τιμές στα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Το κλίμα στην αγορά υπαγορεύουν οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό και δήλωσε ότι θα παροτρύνει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει αντίποινα κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα κάλεσε την Τεχεράνη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, η παρατεταμένη σύγκρουση και ο συνεχής αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν διακόψει τον ενεργειακό εφοδιασμό από τον Περσικό Κόλπο, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου υψηλές.

Σε αυτό το περιβάλλον ο ΟΠΕΚ+ ενέκρινε χθες (7.6.2026) μια ακόμη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου τον Ιούλιο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, παρά τους επίμονους κινδύνους εφοδιασμού που συνδέονται με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.