Λίγες μόλις ώρες πριν λήξη η ορισμένη χρονική διάρκεια της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με το Ιράν, και καθώς ο επόμενος γύρος συνομιλιών ήταν στον «αέρα», ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως παρατείνει αυτή μέχρι νεοτέρας διαταγής. Το πότε μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί ένα νέρο ραντεβού, παραμένει ασαφές. Το Πακαιστάν πάντως που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο πιέζει για τον καθορισμό νέου ραντεβού εντός των προσεχών 48 ωρών αλλά το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως θα συνεχιστεί, ενώ εκκρεμεί και η απάντηση της Τεχεράνης στις προτάσεις της Ουάσιγκτον επί των βασικών όρων μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον διχασμό, όπως είπε, στην ηγεσία του Ιράν που το εμποδίζει να λάβει αποφάσεις για τον νέο γύρο συνομιλιών και έτσι οδηγήθηκε στην απόφαση παράτασης της κατάπαυσης πυρός κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Πακιστάν που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο. Όπως τόνισε θα περιμένει ωσότου το Ιράν «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουην πως υπάρχει διχασμός στο Ιράν μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης από τη μία πλευρά και του προέδρου της ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ-πολιτικού με αυξανόμενη επιρροή, που ηγήθηκε της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις-και του Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγσί απο την άλλη για τη γραμμή με την οποία το Ιράν θα προσέλθει στον διάλογο και για το ποιος τελικά θα υπογράψει την συμφωνία.

Το Ιράν επικαλείται πάντως ως βασικό λόγο την απόσταση των θέσεων μεταξύ των δυο χωρών και την επιμοή των ΗΠΑ να διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό.

Πηγή κοντά στην Ιρανική ηγεσία είπε πως οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, αλλά με την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά θα εγκαταλείψει την πολιτική των πιέσεων και των απειλών και θα πάψει να αξιώνει ουσιαστικά «παράδοση άνευ όρων» του Ιράν.

Ιράν: Τέχνασμα η παράταση για να εξαπολύσουν οι ΗΠΑ νέα αιφνιδιαστική επίθεση

Η πρώτη αντίδραση από το Ιράν στην ανακοίνωση περί παράτασης της κατάπαυσης πυρός ήρθε από τον Μάχντι Μοχαμαντί, σύμβουλο του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ που υποστήριξε πως «σίγουρα» αποτελεί «στρατήγημα» προκειμένου να «εξασφαλιστεί χρόνος» και να εξαπολυθεί «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον του Ιράν, εκτιμώντας πως είναι ώρα η ιρανική πλευρά να «πάρει την πρωτοβουλία» των κινήσεων.

Η παράταση της ανακωχής «δεν σημαίνει τίποτα», υποστήριξε ο κ. Μοχαμαντί, ο οποίος εκφράστηκε μέσω X στα περσικά. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχει ουσιαστική διαφορά «από τους βομβαρδισμούς» και «πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ανταπόδοση».

Advertisement

تمدید آتش بس از جانب ترامپ هیچ معنایی ندارد. طرف بازنده نمی تواند شرایط تعیین کند. تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتش بس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است. زمان ابتکار عمل ایران است. — Mahdi Mohammadi (@mmohammadii61) April 21, 2026

Ο δε ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί όταν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Iran’s ambassador to the UN, Amir-Saeid Iravani, told media outlets that Tehran is ready to negotiate when the US lifts the blockade.



🔴 LIVE updates: https://t.co/qPRdlKOk9O pic.twitter.com/nZYjyWRS1P Advertisement April 22, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Απειλές για του Κόλπου – Έτοιμοι να καταφέρουν συντρηπτικά πλήγματα

Πολύ πιο επιθετική στη ρητορική τους ήταν οι Φρουροί της Επανάστασης που διατύπωσαν σοβαρές απειλές κατά των χωρών του Περσικού Κόλπου προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που εδάφη ή υποδομές τους χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν, «θα πρέπει να αποχαιρετήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, που επικαλείται τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, η προειδοποίηση απευθύνεται σε χώρες που στο παρελθόν φέρονται να επέτρεψαν τη χρήση των εδαφών τους από αντιπάλους της Τεχεράνης.

Advertisement

Όπως επισημαίνεται, εάν συνεχιστεί μια τέτοια πρακτική, «η οικονομική τους επιβίωση θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο», με σαφή αναφορά στην εξάρτηση των κρατών της περιοχής από την πετρελαϊκή παραγωγή.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η «λίστα στόχων» της χώρας έχει διευρυνθεί πέρα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πλέον περιλαμβάνει μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα και διυλιστήρια σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Πολλά από τα κράτη αυτά διατηρούν στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, γεγονός που εντείνει τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση σε περίπτωση περαιτέρω έντασης.

Advertisement

Τονίζεται επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα και προειδοποίησαν ότι θα επιφέρουν «συντριπτικά πλήγματα στα εναπομείναντα μέσα του εχθρού» σε περίπτωση επανέναρξης των συγκρούσεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr News Agency. Τόνισαν παράλληλα την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και συνεχή παρακολούθηση των κινήσεων του αντιπάλου, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτού που αποκαλείται «εκεχειρία», όπως σημείωσαν.

Advertisement

Χαιρετίζουν την παράταση Σαρίφ και ΟΗΕ

Κατόπιν όλων αυτών ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έχει τεθεί ξανά επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που θα διαπραγματευτεί με την ιρανική, δεν αναχώρησε τελικά για το Πακιστάν όπως αναμενόταν χθες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στο μεταξύ, ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξήρε την παράταση της ανακωχής.

Advertisement

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.



With the trust and confidence reposed in, Pakistan… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε επίσης την ανακοίνωση και αναφέρθηκε σε «σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.