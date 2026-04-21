00:26 Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαιρετίζει την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, ευχαρίστησε την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αποδοχή του αιτήματος της χώρας του να παραταθεί η εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες να ακολουθήσουν την πορεία τους.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την εκεχειρία και θα καταφέρουν να συνάψουν μια συνολική «ειρηνευτική συμφωνία» κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης», ανέφερε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, έως ότου το Ιράν υποβάλει πρόταση.

00:20 Η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ αποτελεί «τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο» εν όψει αιφνιδιαστικής επίθεσης, δηλώνει σύμβουλος του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν

Η παράταση της εκεχειρίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο» εν όψει αιφνιδιαστικής επίθεσης, δήλωσε την Τρίτη σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ

Ο σύμβουλος του Καλιμπάφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο “X” ότι η συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών «δεν διαφέρει από βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση».

00:05 Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία έως ότου το Ιράν υποβάλει νέα πρόταση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε επ’ αόριστον την εκεχειρία με το Ιράν την Τρίτη, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις δύο χώρες να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι δέχτηκε το αίτημα του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, «να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση».

Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη περίπτωση στην οποία ο Τραμπ έκανε πίσω από τις επανειλημμένες απειλές του να βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες υποδομές πολιτικής χρήσης στο Ιράν, κάτι που, σύμφωνα με προειδοποιήσεις εμπειρογνωμόνων, θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου.

22.58 Η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, δήλωσε σήμερα κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

22.10 Ο ΟΗΕ καλεί σε «πλήρη εφαρμογή» της διπλωματίας καθώς λήγει η εκεχειρία στο Ιράν

Ο ΟΗΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα παραταθεί πέραν της προθεσμίας που έχει τεθεί τα μεσάνυχτα (GMT), ενώ παράλληλα προέτρεψε για επιστροφή στον διάλογο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις συνομιλίες που είχε ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες με τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης και τους περιφερειακούς παράγοντες πριν από την προθεσμία, ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε: «Ο γενικός γραμματέας, καθώς και ο προσωπικός του απεσταλμένος, συνεχίζουν να έχουν διάφορες επικοινωνίες».

«Η ακλόνητη ελπίδα μας είναι ότι ο διάλογος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα συνεχιστεί, ότι η εκεχειρία θα παραταθεί και ότι η διπλωματία θα εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε.

21.33 Ιρανός ΥΠΕΞ: O ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελεί «πράξη πολέμου»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας», αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το να πλήττεται ένα εμπορικό πλοίο και να κρατείται το πλήρωμά του όμηρος αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη παραβίαση. Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται σε εκφοβισμούς», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:



Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire.



Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.



Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its… pic.twitter.com/YgUoXrH2yk — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

21.17 Το Ισραήλ αμφιβάλλει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Το Ισραήλ αμφιβάλλει για το αν θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στις αναμενόμενες συνομιλίες μεταξύ τους και προετοιμάζεται από κοινού με την Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του πολέμου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας στο κρατικό ισραηλινό κανάλι Kan.

«Οι Ιρανοί προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο και μιλούν με πολλαπλές φωνές. Εμείς και οι ΗΠΑ είμαστε συντονισμένοι και έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο αμέσως», λέει ο αξιωματούχος του Ισραήλ, καθώς το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας σήμερα τα μεσάνυχτα (21.04.2026).

21.05 Κίνα: Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοικτά

Ο Σι Τζινπίνγκ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ζήτησε να παραμείνει ανοικτός ο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιος δίαυλος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, στέλνοντας το πρώτο σαφές μήνυμα του Πεκίνου, από τότε που το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το πέρασμα ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι «τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά στη φυσιολογική ναυσιπλοΐα», υπογραμμίζοντας ότι αυτό εξυπηρετεί «το κοινό συμφέρον των κρατών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας».

20.55 Η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μπαγαεΐ είπε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ σε βάρος δύο ιρανικών πλοίων ισοδυναμούν με «πειρατεία στη θάλασσα και κρατική τρομοκρατία» ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο η Ουάσινγκτον βλέπει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

20.45 WSJ: Το Ιράν θα συνομιλήσει με τις ΗΠΑ μόνο εάν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό

Το Ιράν φαίνεται να κρατά αποστάσεις από έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, καθώς δεν έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα συμμετάσχει αυτή την εβδομάδα, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Η Τεχερανη είχε αρχικά ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν την Τρίτη για συνομιλίες. Ωστόσο, στη συνέχεια έκανε πίσω, λέγοντας πως για να προχωρήσουν οι συζητήσεις, οι ΗΠΑ θα πρέπει πρώτα να άρουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Πακιστάν από την πλευρά του πιέζει και τις δύο πλευρές να παρατείνουν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια διπλωματική λύση. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντο Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι θέλει να βεβαιωθεί πως η απειλή από το Ιράν θα τελειώσει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος δεν θα λήξει γρήγορα. «Έχω όλο τον χρόνο μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ως απάντηση στις κινήσεις του Ιράν να περιορίσει τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

20.33 Tο ταξίδι του Βανς στο Ισλαμαμπάντ αναβάλλεται

Το προγραμματισμένο ταξίδι του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ αναβάλλεται, μετά την απουσία απάντησης από την ιρανική πλευρά στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ με άμεση γνώση των εξελίξεων.

Ο Βανς επρόκειτο να αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης για την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου οι συνομιλίες αναμενόταν να συνεχιστούν την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία εκπνέει και η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ουσιαστικά «στον πάγο», καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την Τεχεράνη.

Παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη δεν έχει ακυρωθεί, παραμένει σε εκκρεμότητα και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα εφόσον οι Ιρανοί διαπραγματευτές δώσουν απάντηση που θα κριθεί αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.