Τέθηκε σε εφαρμογή μια νέα δυνατότητα για περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως 31/12/2023 και απλογραφικό λογιστικό σύστημα: Η προαιρετική μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.



Σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν πλέον να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο, όπως συνέβαινε έως τώρα, ή αν θα μεταβούν σε μηνιαία υποβολή.



Ποιους αφορά; Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που:



– έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως 31/12/2023,

– τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην Βιβλία Β’ κατηγορίας),

– επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δηλώνουν και πληρώνουν τον ΦΠΑ.



Ποιους συμφέρει; Η επιλογή της μηνιαίας υποβολής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη:



– Για επιχειρήσεις με αυξημένο κύκλο εργασιών: ο μηνιαίος προγραμματισμός βοηθά να αποφευχθεί η συσσώρευση μεγάλων ποσών στο τέλος του τριμήνου.

– Για όσους θέλουν καλύτερη ρευστότητα: η κατανομή του ΦΠΑ κάθε μήνα κάνει πιο εύκολη τη διαχείριση των ταμειακών ροών.

– Για όσους ζητούν επιστροφή ΦΠΑ: η διαδικασία επιστροφής μπορεί να γίνει ταχύτερα, αφού οι δηλώσεις κατατίθενται κάθε μήνα.



Τι να προσέξετε; Η ένταξη στη μηνιαία υποβολή είναι προαιρετική, αλλά μόλις επιλεγεί, η παραμονή διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από οποιαδήποτε νέα αλλαγή (π.χ. επιστροφή στο τριμηνιαίο).

Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή:



Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Η σωστή παρακολούθηση είναι κρίσιμη: περισσότερες δηλώσεις σημαίνουν και περισσότερη πειθαρχία στη διαχείριση τιμολογίων.



Πληροφορίες και υποστήριξη



Για διευκρινίσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων my1521:



Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00.

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24/7, επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών και Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου & προθεσμία Δήλωσης.





Η νέα δυνατότητα δεν είναι υποχρεωτική, είναι όμως μια επιλογή που δίνει σε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τον προγραμματισμό τους. Το αν θα αποδειχθεί συμφέρουσα εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε επιχείρησης: άλλοι θα δουν διευκόλυνση στη ρευστότητα, άλλοι θα προτιμήσουν την ασφάλεια του τριμήνου.

