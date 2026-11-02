Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,6% τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το 8,8% του αντίστοιχου μήνα το 2025.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσια ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους άνδρες, καθώς το ποσοστό τους διαμορφώθηκε στο 10,5% έναντι 5,2% για τους άνδρες.

Η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών παραμένει υψηλή στο 17,3%, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την ανεργία ανά περιφέρεια ή για την κατάσταση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, η ανεργία παρουσίασε μικρή αύξηση, συνοδευόμενη από μείωση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων στη χώρα.

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Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά πίσω από τη μείωση της ανεργίας εξακολουθούν να κρύβονται μεγάλες ανισότητες. Το φύλο και η ηλικία παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το συνολικό ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,6%, από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, η βελτίωση δεν αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

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Γυναίκες: Διπλάσια ανεργία από τους άνδρες

Η μεγαλύτερη ανισότητα εντοπίζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ανεργία στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,5%, έναντι μόλις 5,2% στους άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υπερδιπλάσιο, με τη διαφορά να φτάνει τις 5,3 ποσοστιαίες μονάδες. Παρά τη σημαντική βελτίωση σε βάθος χρόνου, το χάσμα παραμένει μεγάλο. Το 2021 η ανεργία των γυναικών βρισκόταν στο 17,9%, ενώ των ανδρών στο 9,7%. Πέντε χρόνια αργότερα, τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν μειωθεί αισθητά, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί η ανισότητα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, η ανεργία των ανδρών μειώθηκε από 6,7% σε 5,2%, ενώ των γυναικών από 11,4% σε 10,5%.

Νέοι έως 24 ετών: Σχεδόν ένας στους έξι χωρίς εργασία

Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 17,3% τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 20% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για βελτίωση κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο. Ωστόσο, η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια από το συνολικό ποσοστό της χώρας. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από το 2022, όταν η ανεργία των νέων είχε φτάσει το 32,7%, αλλά το σημερινό ποσοστό εξακολουθεί να αναδεικνύει τις δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας.

Τι συμβαίνει με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους;

Η ανεργία στις ηλικίες 25 έως 74 ετών διαμορφώθηκε στο 7%, έναντι 8,1% τον Σεπτέμβριο του 2025. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στατιστικό κενό. Η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία είναι εξαιρετικά ευρεία, καθώς περιλαμβάνει τόσο εργαζομένους 25 και 30 ετών όσο και ανθρώπους άνω των 55 ή 60 ετών. Επομένως, από τα συγκεκριμένα μηνιαία στοιχεία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι παραμένουν άνεργοι ούτε πόσοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ανεργία.

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Ελληνική περιφέρεια: Το μεγάλο ερώτημα που μένει αναπάντητο

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και στην αποτύπωση της ανεργίας στην ελληνική περιφέρεια. Η μηνιαία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει στοιχεία για το σύνολο της χώρας, χωρίς αναλυτική κατανομή ανά περιφέρεια. Συνεπώς, δεν μπορεί να εξαχθεί από τη συγκεκριμένη δημοσίευση ασφαλές συμπέρασμα για την ανεργία στην Αττική, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο ή στα νησιά. Για μια ολοκληρωμένη εικόνα απαιτείται η αξιοποίηση των περιφερειακών στοιχείων της τριμηνιαίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά μικρή αύξηση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο

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Συνολικά, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.391.208 άτομα, αυξημένοι κατά 49.573 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 359.609, δηλαδή κατά 57.627 λιγότεροι σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, η ανεργία αυξήθηκε από 7,4% σε 7,6%, με 7.509 περισσότερους ανέργους και 8.945 λιγότερους απασχολουμένους.