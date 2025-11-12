Το ημερολόγιο παίζει φέτος τον δικό του ρόλο στη «μισθοδοσία» για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και σταδιακά αυξάνεται η προσμονή για τα δώρα που θα κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα, για ταξίδια ή ψυχαγωγία και ψώνια.

Το βασικό χρονικό όριο που ισχύει και γιατί φέτος νωρίτερα

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ «το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.»

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, για το 2025, η πληρωμή θα γίνεται αναγκαστικά λίγο νωρίτερα, καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει ημέρα Κυριακή και αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι εργοδότες θα επιλέξουν να πληρώσουν την τελευταία εργάσιμη. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, λοιπόν, όσοι εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα και δικαιούμαστε Δώρο, θα δούμε το Δώρο Χριστουγέννων στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Πως θα υπολογίσουμε το Δώρο Χριστουγέννων

Στην πλατφόρμα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ υπάρχει μία εφαρμογή, όπου μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος του Δώρου Χριστουγέννων που έχουμε λαμβάνειν, με βάση τις αποδοχές, την προϋπηρεσία του καθενός κλπ.

Εδώ ο σύνδεσμος